Netradiční zbraně proti chřipce: sex, měď nebo čokoláda

S chřipkovým bacilem se nejčastěji můžete potkat právě v únoru, kdy má nejlepší podmínky pro to, aby vás srazil do postele. Tenhle virus žene kupředu jediné poslání: množit se. A umí to rychle.

Když se usadí v těle, do tří dnů o sobě dá spolehlivě vědět. Bolestí kloubů, vysokou horečkou, kašlem. Jeho nepřítelem je dobrá imunita, přesněji řečeno zdravý a vyrovnaný člověk. Naopak tělo zdecimované jinou chorobou, stresem či únavou je ideální místo pro invazi chřipky.

Ano, bez vitaminů nemá smysl se bránit, stejně jako beze spánku a správné hygieny. Ale existují i jiné metody, z nichž mnohé potvrdili vědci z různých kontinentů.

Sex dvakrát do týdne. Víc ne

Budete-li se sexu věnovat alespoň dvakrát týdně, vytvoříte si štít proti nachlazení i chřipce. Váš organismus začne ve větší míře produkovat látku zvanou imunoglobulin, která se váže k bakteriím proniklým do těla a pomáhá je zlikvidovat.

Ale pozor, američtí vědci zároveň zjistili, že milování samo o sobě klidnou zimu bez horečky nezaručí. Při výzkumu se totiž ukázalo, že záleží i na tom, v jakém vztahu žijete. Lidé holdující sexu třikrát a vícekrát týdně v testu propadli.

"Sexuálně vysoce aktivní lidé žijí v nejistých vztazích či ve vztazích naplněných posedlostí, a to zvyšuje jejich napětí a úzkost. Pak se snižuje hladina imunoglobulinu," vysvětlil vědec Carl Charnetski, který se na výzkumu podílel.

Pokud už chřipka propukla, sex vzdejte. Ono na něj kvůli bolestem hlavy a únavě stejně nebudete mít náladu, ale kdyby náhodou, nemocné tělo potřebuje klid a partner o vaše bacily nestojí.

Imunita skrytá v čokoládě

Když si dáte kvalitní čokoládu s vysokým obsahem kakaa, není třeba mít špatné svědomí. Právě jste udělali něco pro své zdraví. Kakao totiž obsahuje látku podporující imunitu, stejnou, jaká se objevuje v červeném víně, zeleném čaji nebo ovoci, jen v kakau je jí o něco víc.

Pravidla čínské medicíny

"Léky polykáme, až když selže léčba správnou stravou," tuhle větu používali staří čínští lékaři už před mnoha staletími. Na ní je založená celá čínská medicína. Pokud máte tělo zanesené nepořádkem ze špatného jídla (tučného, sladkého a bez živin), těžko může odolávat různým neřádům, jako je chřipka.

Možná vás to překvapí, ale jednou ze zbraní proti chřipce je měď. Opět potvrzeno vědecky. Nepředstavujte si teď, že když budete okusovat měděné trubky, nedostanete chřipku. Je to jinak. Měď zabraňuje rozmnožování viru. Když si tedy koupíte měděnou kliku, omdlí na ní chřipkový vir rychleji než na hliníku nebo plastu.

Proti chřipce koupáním v ledu? Rady, kdy pomůže otužování a kdy ne

(Ne)mrazivá koupel

Otužování vám jako prevenci doporučí snad každý doktor. Přesto, jste normální, když se rozklepete zimou jen při pohledu na svlečeného otužilce. Za to, že jsme na chlad choulostivější než muži, může dávné rozdělení rolí. Zatímco lovec mamutů ovázaný kožešinou pobíhal celý den venku, žena trávila den prací kolem ohně a vnitřní termostat měla díky tomu nastavený jinak. Tolik vysvětlení pro naše deky u televize.

Pokud se otužíte, bude vaše tělo lépe chráněno proti výkyvům teplot. Ale začněte opatrněji než skokem do sudu s ledovou vodou.

Ocet, sádlo, česnek a slivovice

Někdy ani sebevětší snaha nepomůže a ulehnete. Zkuste si pak vybavit, čím vás léčily babičky. Takže... na horečku zabírá octový zábal, v němž si vymácháte ponožky, které pak zabalíte do ručníku. Bolest v krku zažene čaj s medem vylepšený lžící másla. Na kašel pomůže sádlo rozetřené na hrudníku. V pradávných dobách bývalo psí. Účinný je také česnek (i jako prevence, protože posiluje imunitu), cibule nebo zázvor.

A na závěr odstavec pro dospělé. Na Moravě tvrdí, že bacily z těla vyžene lektvar z vína a rumu. Na Opavsku se pije mléko se slivovicí. Alkohol skutečně dokáže chřipkový virus zabít, vždyť se používá i jako dezinfekce. Ale v případě chřipky účinkuje jen v krku, kde bacily dlouho nezůstávají. Takže ano, alkohol může pomoci při prevenci (dvě deci červeného přímo posilují obranyschopnost), ale při léčbě už spíš škodí. Odvodňuje, unavuje tělo, a když si dáte pár panáků v hospodě, můžete cestou domů prochladnout.