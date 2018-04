Nejsme jen to, co jíme. Hubnutí je i v hlavě, pochopil Václav

Hodně práce, stres, špatné stravovací návyky zastavily jeho váhu až na 145 kilogramech. Při Václavově výšce 175 centimetrů už taková nadváha komplikuje i jeho zdravotní stav. Šest let se léčí s vysokým tlakem, mívá závratě, často se mu točí hlava, má vysoký cholesterol, oteklé nohy, bolesti kloubů...

Po rozvodu žije s dcerou a přítelkyní a podlomené zdraví je to poslední, co by si přál. Chtěl by se dožít vyššího věku než jeho otec, který zemřel v 53 letech. Zdraví je hlavním motivem, proč se do televizního pořadu přihlásil, cílem pak vejít se znovu do starého motorkářského oblečení.

Býval jsem namakaný

"Hubený jsem nikdy nebyl," připouští a dodává, že se sto kilogramy se cítil dobře. Až čtyřikrát týdně posiloval, hrával squash, ricochet, v němž byl v roce 2006 byl dokonce dvanáctý v Česku. "Byl jsem namakaný, ale kvůli manažerské pozici jsem se sportem skončil a začal jsem přibírat," vypráví svůj příběh.

Také stravovací návyky mají na jeho zdravotních potížích svůj podíl. "Celý den téměř nejím a potom večer, když přijdu z práce, jsem schopen zplundrovat celý byt a sníst, co se dá," přiznává. Sám svým stavům říká "panický hlad".

Miluje maso, klobásy a uzeniny, které pod dohledem Kateřiny Cajthamlové vyletěly z lednice spolu s alkoholem jako první. Velmi často a rád jí v autě. Po cestě si z práce nebo do práce kvůli úspoře času kupuje dobroty v nějakém fast foodu, často se stravuje v restauracích, pije nealko pivo, colu a vodu.

Když dietolog Petr Havlíček spočítal, že statný motorkář sní kilo a čtvrt tuku za týden, bylo jasné, že jídelníček volá po změně. "Budete jíst víc než dosud, ale energeticky to bude o něco méně," říká Havlíček.

"Vaše původní jídlo bylo na živiny moc koncentrované, bylo ho málo a lehce stravitelné, takže my zvolíme pravý opak: vybereme potraviny, které mají nižší obsah živin a vyšší obsah vlákniny. Organismus s nimi bude mít větší práci, takže na to, abyste ta jídla zpracoval, využijete mnohem více energie," vysvětluje odborník přes výživu. A aby Václavovi nezrušil úplně všechny návyky, dovolil mu kávu. "Ale kvůli vysokému tlaku jen bez kofeinu!"

Makal příliš

Václav se do hubnutí pustil s vervou sobě vlastní. Zdravé jídlo si pečlivě chystal do krabiček a ve fitku makal dokonce víc, než měl. "Prvních pět nebo šest týdnů jsem jel ve fitku hodně vysokou tepovou frekvenci," přiznal v průběhu natáčení.

Protože sporty, kterým se Václav dřív věnoval, už pro něj nejsou vhodné, doporučil mu trenér Martin Šťastný hlavně chůzi na pásu a veslování.

Součástí programu byla i bezbolestná liposukce, procedura na rozpouštění podkožního tuku pomocí radiofrekvenčních vln.

Po prvním měsíci trochu zhubl v pase, ale žádné převratné výsledky se nekonaly. "Jeho největším nepřítelem je stres. Zvládl jídelníček, zvládl pohyb, ale spokojený není," konstatuje Kateřina Cajthamlová, k níž začal Václav chodit na psychoterapii. "Léky bojují s vaším tlakem, ale vy ho myslí rvete nahoru, moc nerelaxujete. Proto se tělo tuku vzdává jen neochotně. Pravděpodobně budete spíš nabírat svalovou hmotu, ale tuk vás bude opouštět pomalu."

Došlo mi, že musím zvolnit

Uplynuly dva měsíce a nastal čas zúčtování. "Václav je pro mě krizový manažer na svém místě. Ze začátku jsem byl skeptický, ale přesvědčil mě, že to dokáže," shrnuje na závěr dietolog Petr Havlíček. Václav totiž nakonec opravdu zjistil, že kromě jídelníčku a sportu musí ještě šetřit sám sebe.

"Když jsem zjistil, že v pět vstávám a v deset padám únavou do postele, došlo mi, že musím zvolnit. Důležité je si uvědomit, že dílčí úspěchy jsou také úspěchy. A umět se z nich radovat, a to jsem předtím nedělal. Člověk je tu jen jednou a měl by žít svůj život naplno, nejenom pracovat. Změna stravy a pohybu jen nestačí," potvrzuje.

Nespavost, únava, pálení žáhy, bolení kloubů, najednou je to všechno pryč, což je pro Václava hlavní. "Kila půjdou pomalu dolů, že se cítím o tři sta procent líp, to je pro mě nejdůležitější!"

Václavovi se podařilo něco, co se povede málokdy. Za existenci pořadu si dosud jen dva účastníci uvědomili, že většina civilizačních chorob začíná v hlavě, že je třeba dát se do pořádku psychicky: zbavit se věčné honby za postavou, za penězi, za úspěchem...

Václav tohle pochopil. Zhubnul šest kilogramů, šest centimetrů v pase (ze 130 cm na 124 cm). Místo počátečních 51,8 kg tuku má nyní 46,2 kg.

Odměnou je výlet na motorce ve staré motorkářské bundě. A ráda se s ním svezla i doktorka Cajthamlová. "Je to nádherný začátek, on už nikdy nepřibere, protože si to přebral v hlavě," uzavírá lékařka.