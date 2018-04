Šest motivačních triků, díky kterým začnete pravidelně cvičit

Znají to všichni. Rozhodnete se, že tentokrát už ale opravdu chcete lepší postavu, že zhubnete a zpevníte se. Vrhnete se po hlavě do cvičení a vypadá to, že teď už to skutečně vyjde. Týden nebo dva cvičíte opravdu pravidelně a poctivě. Pak se to ale jednoho dne nějak zvrhne. Vlastně ani pořádně nevíte, kdy nastal ten zlom.

Jednou jste byli moc unavení, podruhé jste měli něco neodkladného, pak jste se necítili úplně stoprocentně a najednou uplynuly dva měsíce od toho, co jste si dali své cvičící předsevzetí a vy jste se přinutili cvičit sotva párkrát a nezhubli jste ani kilo.

Najít a udržet si dlouhodobou motivaci ke cvičení je pro řadu lidí prakticky celoživotní výzvou. Shromáždili jsme pro vás motivační tipy, na které přísahají odborníci:

Zapojte sociální sítě

Sociální sítě mají nepochybně celou řadu negativ, ale na druhou stranu je můžete využít i pro svůj prospěch. Vědci totiž tvrdí, že sociální sítě výrazně zvyšují motivaci ke cvičení. Stačí, když se na nich pochlubíte svým přátelům, že jste se rozhodli zhubnout – a ještě lépe, pokud budete průběžně přidávat příspěvky o tom, jak se vám vaše úsilí daří.

Provedené studie ukázaly, že obrovskou motivací jsou nejrůznější fitness skupiny na sociálních sítích. Pokud se stanete jejich členem, budete sledovat pokrok, kterého dosáhli ostatní, dělit se s nimi o svoje zkušenosti i diskutovat, máte mnohem větší pravděpodobnost, že se vám podaří překonat případná zaváhání a dosáhnout svého vytyčeného cíle.

Podle odborníků vám sociální sítě při pravidelném cvičení pomohou mnohem lépe než například motivační knihy, články v časopisech a podobně.

Zapamatujte si ten pocit

Nutit se ke cvičení s mlhavou vidinou o číslo menších džínů, do kterých se možná za několik měsíců vejdete, je poměrně neúčinná metoda. Raději si uložte do paměti ten skvělý pocit, který se dostavil poté, co jste si zacvičili.

Endorfiny, vyplavované při cvičení, mají totiž mnohem silnější motivační sílu. Potvrdila to i studie z roku 2014, v níž vědci zkoumali vliv pozitivních vzpomínek na další motivaci ke cvičení. Ukázalo se, že ti, kteří si dokázali vybavit příjemný pocit, který měli po cvičení, cvičili nejen častěji, ale také intenzivněji než ostatní.

Oblečte se

Vědci zjistili, že pouhý fakt, že se oblečete do sportovního oblečení, povzbudí vaši chuť na cvičení a sportování. Podle odborníků se při převlečení do sportovního „přecvakne“ vaše psychika do tréninkového režimu, který je s tímto druhem oblečení asociován.

Nejenže se tak zvýší vaše chuť na cvičení, ale budete trénovat i intenzivněji, protože sami sebe uvidíte v roli sportovce.

Místo cvičení začněte sportovat

Co se vám vybaví, když řeknete slovo „cvičení“ a co při slově „sport“? Pokud jste na tom podobně jako většina populace, cvičení bude nejspíš spojeno s váhou, vzhledem, ale také se stresem a povinností, zatímco u sportu se vám spíše vybaví hra, volný čas, radost a výzva. A je také zřejmě zbytečné polemizovat o tom, které z těchto pojmů jsou příjemnější.

Právě na to upozorňuje studie z roku 2005, podle které je z hlediska motivace a výdrže mnohem účinnější, pokud nebudete cvičit, ale najdete si sport, který vás bude bavit a v kterém se budete moci zlepšovat. Pokud se vám navíc podaří dát dohromady skupinu lidí, kteří budou sportovat s vámi (nebo si vytyčíte nějaký sportovní cíl – například uběhnutí půlmaratonu apod.), bude motivační efekt ještě větší.

Dejte si konkrétní, ale reálné cíle

Psycholog Richard Wiseman tvrdí, že lidé ve svých předsevzetích selhávají mimo jiné i proto, že si stanoví příliš vágní nebo nerealistické cíle. Pokud sami sobě slíbíte, že teď začnete cvičit každý den a za měsíc naběháte minimálně tři sta kilometrů, jste na nejlepší cestě k nezdaru.

Při prvním selhání budete dokonale demotivovaní a neúspěch negativně ovlivní i vaši motivaci do budoucna. Stanovte si konkrétní cíl, jehož splnění je však ve vašich silách. Plánujte také v krátkodobém horizontu, budete tak mít nejen přehled o tom, jak se vám vaše předsevzetí daří splnit, ale budete také mnohem víc motivovaní.

Vsaďte na pozitivní motivaci

Prohlížíte si denně v zrcadle své špeky a proklínáte se za to, že jste se opět na cvičení vykašlali? Chyba! Místo toho byste se podle odborníků měli zaměřit raději na pozitivní motivaci a představovat si například, jak to bude příjemné, až se nebudete zadýchávat cestou na autobus a nezpotíte se při vyběhnutí do druhého patra.

Představa hezkého těla, se kterým budete spokojeni, je z hlediska motivace mnohem lepší než týrání se tím, jak příšerně vypadáte. Podobně to funguje i v případě, že cvičení někdy vynecháte. Nenadávejte si do lenochů, ale raději se v myšlenkách soustřeďte na to, jak dobrý pocit budete mít, až si zacvičíte zítra.