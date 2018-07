VIDEO: I se silikony můžete na mamograf. Jak takové vyšetření vypadá?

To byl i případ paní Šárky, která se preventivní prohlídce svého poprsí dlouho vyhýbala. „Styděla jsem se přiznat, že mám ve svém věku implantáty a navíc jsem se bála deformace a poškození při vyšetření,“ svěřila se iDNES.cz pacientka.



Ale podle lékařky Aleny Bílkové se není čeho bát. Mamograf silikonový implantát nepoškodí a ani nemůže dojít k jeho prasknutí.

„Pokud jdou ženy na vyšetření s implantáty a laborantka to ví, nestalo se nám, že by došlo k jeho poškození,“ uvedla pro iDNES.cz Alena Bílková, vedoucí lékařka Mammacentra Budějovická.

Zároveň však upozornila, že je možné snímkovat pouze ženy, které nemají zkalcifikované implantáty. To bývá u pacientek, jež mají implantáty hodně dlouho a ten pohmat je u nich velmi tuhý. „Ale u žen, které je mají v prsu běžně 10 až 15 let, není žádný problém,“ dodává doktorka.

I paní Šárka nakonec vyšetření podstoupila a kromě toho, že jí lékařka zkontrolovala, zda nemá nádor prsu, tak prohlédla i stav jejích implantátů. „Vše bylo v pohodě, ani tlak na prsa nebyl velký. Jsem ráda, že jsem se odhodlala a nyní budu chodit pravidelně,“ uvedla pacientka.

Mamograf i pravidelné samovyšetření

Na preventivní screeningové mamografické vyšetření by měla chodit každá žena od 45 let věku jednou za dva roky. Některé zdravotní pojišťovny hradí prohlídku už od čtyřiceti. Pokud si žena v prsu nahmatá bulku, vyšetření by měla podstoupit co nejdříve.

Navíc by si žena každý měsíc měla své prsy sama vyšetřovat (samovyšetření krok za krokem zde).