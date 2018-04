Mám dál zkoušet umělé oplodnění?

Při posledních dvou přenášeli lékaři zamrazená embrya, ani ty však nevyšly.

Jméno pacientky na její přání je nezveřejňujeme. Hlavně proto, že jde o intimní problém, ale je zde i další důvod: "Ženám, které se léčí kvůli neplodnosti, hrozí, že přijdou o práci, kdyby to zaměstnavatel zjistil," vysvětluje sociální pracovnice Lenka Šimková z poradny Ratolest.

Důvod? Léčba znamená častou absenci, navíc pokud žena otěhotní, své místo nejspíše rychle opustí kvůli rizikovému těhotenství.

Hrazené cykly? Ne tak docela

Další problém - první tři cykly sice hradí pojišťovna, ale... "Některé věci stejně musí doplácet klienti, třeba zmrazení a rozmrazení vajíček," říká mladá žena. A nejsou to malé částky, jde o sumy čítající pět a více tisíc korun za jeden úkon.

"IVF neboli asistovaná reprodukce je skvělá metoda, ale nemusí pomoci všem," vysvětluje imunobiolog Jindřich Madar z pražského Ústavu pro péči o matku a dítě. Zabývá se právě souvislostmi mezi imunitou a problémy s početím. A jeho klientů přibývá.

Tahle potíž nejspíše má na svědomí i zatím neúspěšnou léčbu mladé ženy z tohoto příběhu. Nemá vejcovody, takže žádnou šanci otěhotnět přirozeně, ale právě asistovaná reprodukce by pro ni měla být ideálním řešením.

"Potíže s imunitou dominují až u dvaceti procent párů, kterým se nedaří otěhotnět nebo opakovaně potrácejí," soudí. A potvrzuje, že donedávna se o tomhle vlivu nic netušilo. Může se přitom projevit hned několika způsoby - mužovo tělo ničí vlastní spermie jako cizorodé, ženino ničí vlastní vajíčka a pak, což je asi nejtypičtější, odmítá počatý zárodek.

Existuje i vysvětlení pro odmítání zárodku. "Lidé zkrátka souloží mnohem častěji, než je v přírodě obvyklé. Přitom v době mimo ovulaci je v hlenu děložního hrdla velké množství bílých krvinek, a tělo tak pomocí nich reaguje na spermie jako na cizorodou látku a podobně pak reaguje i na zárodek," říká Madar.

Bohužel, centra, která by se zabývala vyšetřováním imunitní reakce, jsou zatím jen dvě, v Praze a v Plzni, a vyšetřovat plošně všechny neplodné páry by bylo nesmírně náročné. "Rozhodně je to však namístě tam, kde se nenajde zřejmá příčina obtíží, a přesto se oplodnění nedaří," říká lékař.

Je třeba počítat s tím, že léčba je dlouhodobá a zahrnuje mimo jiné - trochu paradoxně - sexuální abstinenci nebo styk s kondomem, aby si tělo ženy odvyklo reagovat na spermie přehnaně.

Teď už musím platit

"Mě bohužel na tuhle možnost nikdo neupozornil, takže jsem si ‚vyplácala' placené pokusy, než se začalo zjišťovat něco více a zjistilo se, že moje tělo odmítá spermie i trofoblast," lituje mladá žena, kterou nyní čeká další léčba.

A také rozhodování: "Vzhledem k tomu, že už mám hrazené pokusy vyčerpané a další si musím celé platit sama, musím zvažovat, kolikrát to ještě zkusit a jestli vůbec - jeden nehrazený pokus vyjde cca na 60 000 až 80 000 korun."

A k tomu se jí honí hlavou myšlenky, jak se na jejím zdraví projeví množství léků a hormonů, které užívala a užívá. "Mezi lidmi panuje představa, že lidi jdou do centra, absolvují IVF a za pár týdnů jim doktor potvrdí těhotenství a narodí se jim ideálně zdravá dvojčata. Jenže takhle to zdaleka vždycky nebývá," uzavírá s tím, že se pomalu smiřuje s představou, že děti mít nebude.