I banální nemoci mohou zkomplikovat život. Kdy jít k lékaři s kašlem?

K návštěvě lékaře bychom se měli vydat, pokud kašel či rýma trvají déle než týden a pokud jsou spojené s teplotami nad 38 stupňů Celsia, případně silnějšími bolestmi hlavy či v krku.

„Nutné je lékařské vyšetření, pokud jsou přítomny obtíže s dýcháním nebo bolesti na hrudi,“ upozorňuje praktická lékařka Irena Sobotková z Lékařského domu v Praze 7.



Antibiotika proti rýmě? Jen výjimečně

Zastavme se nejprve podrobněji u rýmy, která může být buď virového, nebo bakteriálního původu.

Základní fakta o rýmě Rýma je nejčastěji virového původu. Jde o vysoce infekční onemocnění, které se šíří vzduchem. Dá se tedy onemocnět při běžném smrkání, kýchání, kašli nebo třeba podání ruky.

Prevencí šíření infekce v rodině je nepřetápět, větrat a důsledně si umývat ruce. Přenos probíhá kapénkovou infekcí a přímým kontaktem, přičemž rozvoj infekce umocňuje prochlazení. Inkubační doba rýmy je jeden až čtyři dny.

Prevence rýmy spočívá především v otužování a dostatečném každodenním pobytu na čerstvém vzduchu. Důležitá je i vyvážená strava s dostatkem zeleniny a ovoce. Dbejte také na dostatek vitaminů A, C, D včetně doplnění minerálů, především zinku. Další možností jsou výplachy nosu mořskou vodou nebo vincentkou.

Při rýmě je velmi důležitý zvýšený příjem tekutin, z bylinných čajů je vhodný šípkový, lipový nebo speciální směs při nachlazení.

Pokud máte ucpaný nos, zkuste horké koupele předloktí nebo nohou. Do teplé vody lze přidat mořskou sůl nebo odvar z bylin. Koupel by měla trvat asi 15-20 minut. Dojde při ní k reflexnímu uvolnění nosu, lze volně vysmrkat sekret a člověku se celkově uleví.

„Léčba nekomplikované virové a bakteriální rýmy se v podstatě neliší. Virová rýma, která je spíše vodová a často je spojena s podrážděním očí a krku, většinou po čase přechází v bakteriální. Ta se projevuje hustší, často žlutě či zeleně zbarvenou sekrecí z nosu. Pokud má pacient obtíže s dýcháním nosem, používají se dekongestivní nosní kapky a spreje (Nasivin, Olynth a další), při déletrvající rýmě se spíše doporučují šetrnější preparáty s mořskou solí či vincentkou. Při nekomplikované rýmě rozhodně není třeba nasazovat antibiotika; ta se používají pouze při komplikacích způsobených rýmou – zánětu dutin nebo středního ucha,“ vysvětluje lékařka.

Při komplikacích zajděte na ORL

Záněty vedlejších dutin bývají častější u dětí. U dospělých mohou opakované sinusitidy souviset s poruchou imunity, sklonem k alergiím nebo anatomickými defekty – například s křivou nosní přepážkou nebo zvětšenými nosními mandlemi, dále se záněty zubů – a častější jsou také u kuřáků.

„Při častých infekcích dutin je základem ORL vyšetření, někdy doplněné o vyšetření alergologem či stomatologem. Mírnější nebo alergické záněty dutin je možné léčit jen přípravky na snížení otoku a prokrvení sliznic – dekongestivy, ať už lokálními ve formě sprejů či nosních kapek nebo celkovými. V případě alergických zánětů se podávají celková antihistaminika,“ vysvětluje Sobotková.

Při závažnějších zánětech vedlejších dutin nosních, které se projevují horečkou, silnou bolestí hlavy a celkovou slabostí, se nasazuje antibiotická léčba, někdy je nutná i punkce dutiny.

Uši bolí hlavně předškoláky

Další komplikací rýmy mohou být záněty středouší. Nejčastěji se objevují u dětí do šesti let. Zánět středního ucha je velmi bolestivý. Vzniká nejčastěji šířením infekce přes Eustachovu trubici, která spojuje nosohltan s dutinou středoušní.

Eustachova trubice u dětí je krátká, širší a je položena horizontálněji. Kromě toho u dětí bývá zvětšená nosní mandle, která omezuje dýchání nosem a dlouhodobě udržuje infekci v nosohltanu. Právě proto se s touto komplikací rýmy setkáváme právě u předškolních dětí.

Nepodceňujte ani alergickou rýmu

Výše zmíněné záněty při správné léčbě časem odezní, ale jsou i lidé, které trápí tzv. chronická rýma. Tedy rýma, která na chvíli ustoupí, ale neustále se vrací. Při neustávající rýmě, která může člověka trápit měsíce i roky, je konzultace s lékařem zcela nezbytná.

Základní fakta o kašli Kašel je obranný reflex, jímž se čistí dýchací cesty od hlenu a odumřelých buněk.

Suchý dráždivý kašel je příznakem infekce horních cest dýchacích, která nejčastěji doprovází chřipku, virózu a další sezonní onemocnění. Takový kašel se vyplatí tlumit a zároveň užívat prostředky na uvolnění. Později se změní ve vlhký kašel s produkcí hlenu.

Kašel může trvat dva týdny až měsíc, takže při jeho léčbě nebuďte netrpěliví.

Na kašel pomáhají také bylinky, především v podobě čajů nebo sirupů. Výjimečnou silou vyniká yzop, vhodná je i lípa, jitrocel, černý bez a podběl.

Dobré účinky má i nakrájená cibule posypaná cukrem – asi za hodinu se z této směsi vytvoří šťáva, která se užívá po lžičkách.

Od jara do podzimu obtěžuje čím dál více lidí také rýma alergická, při níž dochází působením alergenu na imunitní buňky v nosní sliznici k produkci látek, které nosní sliznici dráždí a vyvolávají svědění, kýchání, vodnatý výtok a pocit plného nosu.

Alergenem bývají sezonní pyly. Na jaře je to především bříza, v létě trávy, na podzim plevele, ale i spory plísní, roztoči, srst zvířat nebo chemické látky. Léčbu by měl mít pod kontrolou alergolog. Projevy alergické rýmy se dají potlačit antihistaminiky, která blokují účinky histaminu a jsou velmi účinná v léčbě svědění a kýchání. Silný protialergický a protizánětlivý účinek mají i kortikosteroidy, jež zasahují přímo do imunitního systému.

Kašlete? Sledujte, jak

Při viróze je kašel zpočátku suchý, dráždivý, postupně může přejít v produktivní s vykašláváním bělavého hlenu. Pokud je provázen zvýšenou teplotou, pak jenom několik prvních dní.

„V léčbě virového kašle je důležitá dostatečná hydratace, dobré je i zvlhčování vzduchu, které zabraňuje vysoušení sliznic. Pokud je kašel dráždivý, doporučují se přípravky na suchý kašel, tedy antitusika, které jsou běžně dostupné v lékárně. Ve chvíli, kdy člověk začne odkašlávat, je vhodné užívat přes den léky, které vykašlávání a produkci hlenu podporují, tedy mukolytika,“ dodává praktická lékařka Irena Sobotková.

Pozor na zápal plic

Bakteriální infekce se většinou projevují výrazným vykašláváním zbarveného hlenu, pacient mívá častější zvýšené teploty až horečky.

Co může signalizovat chronický kašel? „Chronický kašel může být příznakem řady respiračních, ale i celkových onemocnění. Běžný je u kuřáků, nejčastěji je projevem alergie, astmatu nebo chronické bronchitidy. Provází často chronické záněty dutin, zadní rýmu, ale třeba i refluxní onemocnění jícnu. U déle trvajícího kašle je vždy nutné vyloučit závažnější infekce, kupříkladu i tuberkulózu, jejíž riziko neustále narůstá, nebo nádory plic,“ říká lékařka Irena Sobotková z Lékařského domu Praha 7.

„Zvláště u postižení plic jsou horečky vysoké, trvají více než tři dny a pacient může mít dechové obtíže. V ordinaci můžeme zjistit zvýšení zánětlivých parametrů v krvi – zejména C-reaktivní protein, tzv. CRP –, častý je poslechový nález na průduškách či plicích, u zánětu plic jsou přítomné změny na rentgenu plic. V těchto případech je nutná antibiotická léčba,“ upozorňuje lékařka.

Pozor bychom si měli dát i na chronický kašel. To je kašel, který trvá déle než tři týdny.

„I při virózách může přetrvávat kašel déle, čtyři až šest týdnů, ale pacient by měl být vždycky lékařsky vyšetřen, aby se vyloučilo závažnější onemocnění. Chronický kašel léčíme podle základní příčiny. Jako doplňující léčbu můžeme použít běžné přípravky proti kašli. Myslet bychom měli i na úpravu životosprávy, tedy omezení kouření a pobytu v klimatizovaných místnostech,“ uzavírá lékařka Irena Sobotková.

Raději do postele

I když se budete při rýmě a kašli cítit relativně dobře, neměli byste tyto nemoci podceňovat. Lepší je zalézt si na dva tři dny do postele, popíjet čaj s citronem a být v klidu.

Nejen kvůli sobě a případným výše zmíněným komplikacím rýmy a kašle, ale i kvůli dalším lidem. Protože kašel a rýma se velmi rychle šíří vzduchem a snadno můžete nakazit spoustu lidí kolem sebe.

