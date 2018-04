Jógou proti stresu. Zkuste meditaci a cviky, radí lektorka Bára

Co je stres Pojem stres byl do biologických věd zaveden endokrinologem Selyem roku 1956 jako nespecifická, stereotypní reakce organismu, tzv. adaptační syndrom. Zjednodušeně jej chápeme jako souhrn biologických reakcí na nepříznivé podněty, které zasahují do rovnováhy organismu. Nejobecnějším projevem stresu je pak celková psychosomatická tenze.

Běžně prožívaný stres se dnes podle lektorky často netýká toho, kvůli čemu vlastně vzniká - tedy pudu sebezáchovy, ale spíše subjektivních hodnot a nároků ega.

Opatrnost pomáhá, stres ochromuje

Z evolučního hlediska není stres jednoznačně negativní. Jako sebezáchovná reakce má naopak za úkol mobilizovat fyzické i mentální síly při pocitu ohrožení. Fyziologický stres má svůj význam, jen nám tyto zautomatizované mechanismy těla komplikuje nadstavba v podobě ega a emocí.

Obvykle totiž neřešíme jen věci týkající se základního pudu sebezáchovy, ale stresuje nás to, že nestíháme, že nemáme před návštěvou uklizeno, tuhneme v mrtvolné paralýze z očekávané inflace...

Tenhle druh stresu se kupí jeden za druhým až se stává permanentním a místo toho, aby nám pomohl, nás spíše paralyzuje. A mnohdy už při pouhém pomyšlení a očekávání okolností, s nimiž máme zkušenost z minula. Přičemž opatrnost a předvídavost vedoucí k rozvážnosti není ke škodě, na rozdíl od chronického stresu, který nás naopak ochromuje.

„Každopádně stojí za to si položit otázku: do jaké míry jsou pro nás stresové podněty reálnými nositeli hrozby,“ radí Barbora Hu. „Nejsou to jen naše nafouklé domněnky a očekávání, které vychází většinou z toho, co nám našeptává vlastní ego a na co jsme zvyklí?“

Jak se zbavit stresu: Čmeláčí dech (pro začátečníky)

„Najděte klidné místo a zůstaňte sedět se zavřenýma očima. Pokud je pozice nepohodlná, upravte ji. Uvědomte si své mimické svaly a celý obličej uvolněte, jako byste jej ponořili pod příjemně teplý proud vody,“ nabízí lektorka jógy návod, jak se zbavit stresu.

„Zdvihněte paže k hlavě, ale ramena nechte uvolněná. Palci opatrně a zlehka zacpěte své uši, ostatní prsty na dlaních opřete o hlavu. Jemně pootevřete ústa a povolte čelisti. Zuby se velmi lehce dotýkají. Nádech proveďte nosem, výdech následuje rovněž nosem, ale za doprovodu zvuku ́mmmmm ́,“ popisuje Barbora čmeláčí dech a radí jej opakovat minimálně 8 -12 krát.

Meditujte všímavostí

„Usaďte se tak, aby páteř byla vzpřímená, ale záda bez napětí. Bradu jemně přitáhněte ke krku, uvolněte ramena, paže nechte složené v klíně či opřené o hřbety na kolenou, nebo si k sobě spojte palce a ukazováky obou rukou,“ popisuje lektorka jógy, jak si nacvičit meditací tím, že si budete všímat.

„Pokud sedíte na židli, chodila položte na zem oběma ploskami v šíři odpovídající bokům, nedávejte si nohu přes nohu. V sedu na zemi lze nohy složit do tureckého nebo jiného meditačního sedu. Zavřete oči,“ radí Barbora a nabízí další postup:

1. Nejprve si uvědomte pocity ve svém těle, jen je vnímejte.

Uvědomte si vjem doteku. Kontakt dlaní, kontakt těla s podložkou (židlí). Uvědomte si kontakt kůže a oblečení tam, kde je citelný.

2. Posléze se zaposlouchejte do zvuků, které kolem sebe slyšíte.

Vyberte si jeden ze zvuků, které slyšíte. Vnímejte jej bedlivě, ale zkuste nepřemýšlet nad jeho původem, jen jej pozorujte. Pak se zaměřte na zvuk vlastního dechu, jemnou rezonanci v hrdle.

4. Nyní se zaměřte na pohyb.

Vnímejte pohyb vzduchu u svých nosních dírek v nádechu a výdechu. Vnímejte pohyb břišní stěny. Vše pouze pozorujte, ale s maximálním zaujetím.

5. Stejným způsobem můžete začít pozorovat pohyby své mysli.

Pozorujte vlastní myšlenky jako oblaka na nebi, bez potřeby je rozvíjet či potlačovat.

Jóga je natolik populární, že má i své místo v kalendáři:

VIDEO: Den jógy. Slavil premiér Indie, sílí obliba nahé jógy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu