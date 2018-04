Jóga a meditace chrání naše geny. I proti rakovině, dokázali vědci

BÁLÁSANA (pozice dítěte) Klekneme si na zem, kolena srovnáme vedle sebe (těhotné od sebe na vzdálenost úměrnou velikosti bříška). Zavřeme oči. Uvědomíme si kostrč a korunu hlavy, s výdechem rolujeme páteř obratel po obratli do předklonu, než se čelo opře o zem. Pokud to není možné, lze si hlavu podložit polštářem, nebo pěstmi opřenými o sebe. Dýcháme proti páteři, jako by byla nataženou plachtou mezi korunou hlavy a kostrčí, výdech jako by odtékal čelem do země. Zůstáváme alespoň na 3-6 dechových cyklů, dýcháme nosem.