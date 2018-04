Jarní očista na vlastní tělo. Hladovka se redaktorce neosvědčila

Hladovka? Děkuji, nechci

Někdy při pracovním nasazení zapomenu celý den jíst. Řekla jsem si tedy, že pro mě nebude žádný problém upravit si jídelníček na týden tak, aby v něm byl i den dva, kdy budu jen na tekutinách. Rozhodla jsem se začít o víkendu, kdy má člověk klid.

První den, tedy v pátek, jsem vypustila všechno maso a jedla jen syrovou zeleninu a popíjela kohoutkovou vodu. Večer jsem uléhala s tím, že jsem na dobré cestě. Ráno jsem začala ovocným čajem. Dopoledne popíjela vodu. K obědu si dala ovocný čaj. Odpoledne popíjela vodu. Večer mi přišlo, že v televizi neběží jiné reklamy než na jídlo. Tu měli akci na krkovičku, tam na jogurt a v nejmenovaném řetězci rychlého občerstvení nabízeli naprosto úžasné maxi, ale opravdu maxi menu.

Dala jsem si sklenici vody a šla si lehnout. V noci se mi zdálo, že mě Jamie Oliver pozval do své restaurace, abych ochutnala jeho nové menu.

Ráno jsem si dala zelený čaj. Abych neviděla žádnou reklamu, vydala jsem se na dlouhou procházku se psem. Když jsme se po dvou hodinách vraceli k domu, míjeli jsme i vyhlášenou cukrárnu. Zatímco pes očichával její roh, mně mohly oči vypadnout při pohledu na obrovský větrník. Rakvičku, cheescake, sacher...

Doma jsem si dala sklenici vody. Abych vás nenapínala: Večer jsem si uvařila špagety aglio e olio. A nebylo jich málo. Dobře, půst coby formu očisty vylučuji. Půjdu na to jinak.

Odlehčený jídelníček

To, že hladovění není správná cesta, mi potvrdila i Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně NATURHOUSE: „Jíst byste měli každé tři hodiny, proto snídejte, svačte, obědvejte, svačte a večeřte. Díky pravidelnosti nebudete mít hlad. Nezapomínejte ani na pitný režim. Ideální je vypít minimálně 1,5 l neperlivé vody.“ Ze svého jídelníčku jsem v rámci očisty vyřadila všechno, co by zavánělo bílou moukou, a také tmavá masa. Samozřejmě jsem si dopřála notnou dávku ovoce a zeleniny.

Především pak mou oblíbenou červenou řepu, která je díky obsahu antioxidačních vitaminů, ale také křemíku, draslíku a vlákniny jako stvořená pro očistu těla od jedovatých látek a tuků. Právě vláknina je totiž podle výživové poradkyně Věry Burešové důležitá pro správné trávení a pročištění střev, protože na sebe váže odpadní látky.

Něco navíc...

Jako účinný antioxidant jsem, kdy to jen šlo, používala i kvalitní olivový olej. Herečka Michaela Badinková mi totiž v rozhovoru poradila očistný ájurvédský rituál. Každé ráno jsem v ústech alespoň minutu poválela lžičku oleje a pak vyplivla. Pro očistu ledvin jsem si připravila odvar z lněného semínka.

Protože jsem začala s detoxikací v okamžiku, kdy ještě nebyly k dispozici čerstvé bylinky jako pampeliška a kopřiva, nahradila jsem je výhonky řeřichy, kterou jsem si jednoduše vypěstovala na vlhké vatě ze semínek. Naklíčit jsem si nechala také ředkvičku a čočku. Mladé výhonky a klíčky jsou totiž bohaté na vitaminy, mastné kyseliny, ale také železo, hořčík, draslík a enzymy. Přidávala jsem si je do salátů a na celozrnný chléb s žervé.

Mezi mé každodenní očistné rituály patřilo i užívání gelu aloe vera s borůvkovou příchutí, který má antioxidační a čisticí účinky a navíc podporuje trávení.

Do mého milovaného chia pudinku jsem si občas přidala i zázračný čaj matcha. Ten má podle Petra Patočky z MatchaTea.cz díky vysokému obsahu chlorofylu detoxikační účinky, a z těla tak vyplaví těžké kovy a chemické toxiny. Navíc obsahuje i draslík, vitaminy A a C, železo, bílkoviny a vápník.

Bez tekutin ani ránu

Mám velkou výhodu, že mi nedělá problém dodržovat pitný režim. K čisté vodě, kterou piji běžně, jsem přidala i ovocné a zeleninové šťávy. Vzhledem k tomu, že nevlastním výkonný odšťavňovač, musela jsem si ty, které se dobývají například z mrkve nebo červené řepy, kupovat. Naštěstí nabídka těch čerstvých už je docela velká.

Ač jsem za normálních okolností milovníkem dobré a kvalitní kávy, dala jsem na radu lektorky jógy Zuzky Klingrové a pila i očistný ájurvédský čaj s obsahem fenyklu, římského kmínu a koriandru. Čaj pročišťuje krev, ledviny a močové cesty, pomáhá proti zadržování vody a stimuluje metabolismus.

Masáže jsou skvělá volba

Nejen úprava jídelníčku, ale i vhodné masáže a péče o tělo jsou pro detoxikaci důležité. Osobně nedám dopustit na manuální lymfatické masáže, na které chodím celoročně, protože úžasně napomáhají odplavení toxinů z těla.

Abych ale podpořila celý proces očisty, přidala jsem si k masážím i pravidelný peeling při sprchování, který zbavuje tělo nejen odumřelých kožních buněk, ale hlavně usnadňuje vstřebávání látek obsažených v následné péči.

Do té jsem totiž zařadila tělový olej, který zpevňuje a také pomáhá od zadržování vody. Namíchala jsem si také svůj vlastní - základem byl mandlový olej a do něj jsem přidala esenciální olej z grapefruitu a jalovce - ty podporují vyloučení toxinů z těla.

Tato část očisty se mi líbila asi ze všeho nejvíc. S lymfatickou masáží jsem neměla žádnou práci, tu odvedla moje skvělá masérka Barbora Sedláčková. A namazat se voňavým olejem po sprše patří do mého pravidelného kosmetického rituálu.

Jak jsem se cítila?

Celý proces, který jsem vám popsala, trval měsíc. Musím říct, že když jsem se rozhodla, že nebudu podléhat radám z internetu, a šla jsem na vše zdravým selským rozumem, nebyla očista vůbec zlá a náročná. V podstatě se totiž spíš jednalo o úpravu životního stylu. Vybrala jsem cestu, která je vhodná pro lidi mého typu, tedy lenochy, kteří jsou navíc na štíru s pevnou vůlí.

Musím říct, že se mi nedařilo jíst pravidelně po třech hodinách, ale tři jídla jsem zvládala a jako svačiny jsem často využila čerstvý ovocný nebo zeleninový džus. Spolu s pomocníky, jako zmíněnou aloe vera, ale také vlákninou ve formě psyllia a čaji, si myslím, že to byla ideální volba očisty. Cítím se teď méně unavená, zlepšila se mi pleť, a navíc jsem zhubla tři kila. Pokusím se tedy vytrvat minimálně ve zdravějším stravování a pravidelnosti.

Článek vyšel v březnovém vydání časopisu Zdraví.