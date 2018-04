Jaká je ideální váha?

Jídelníček pro dnešní den SNÍDANĚ: dalamánek s Lučinou

1 dalamánek,

100 g lučiny linie,

oranžová paprika

1200 kJ SVAČINA: jogurt s ovocem.

1 bílý jogurt, 1 menší broskev

650 kJ OBĚD: krůtí prsíčka v bylinkách, okurkový salát.

120 g krůtích prsíček,

2 lžičky tuku,

2 lžičky mouky,

1 bílek,

bazalka, petrželka,

pažitka (čím více druhů, tím lépe),

sůl,

pepř,

200 g salátové okurky.

Smíchejte v misce nasekané bylinky se solí a s moukou. Do jiné misky dejte bílek. Maso dejte nejdříve do bílku a pak do bylinkové mouky. Osmažte na rozehřátém tuku. Z okurky připravte klasický okurkový salát.

1170 kJ SVAČINA: müsli a káva

1 müsli tyčinka,

káva s mlékem (2 dcl mléka)

780 kJ VEČEŘE: Salát z rajčat, šmakouna (nebo vařených bílků), vařených těstovin, fazolek s jogurtovým dresinkem.

2 rajčata nakrájená na osminky,

100 g šmakouna nakrájeného na kostičky (nebo 3 vařené bílky),

100 g vařených těstovin,

100 g zelených naložených fazolek,

1 lžíce salátového dresinku smíchaného s 2 lžícemi bílého jogurtu

1430 kJ CELKEM: 5230 kJ