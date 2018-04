Jak zvládnout rakovinu prsu, radí lékaři i pacientky

V Česku si každoročně vyslechne zprávu "Máte rakovinu prsu" více než 6 tisíc žen. "Jednoho dne mi otekly nohy, za další týden jsem si nahmatala bulku v levém prsu, malinkou. Za další týden jsem byla na biopsii a za čtrnáct dní na operaci. Tak to všechno začalo," říká na DVD s názvem "Průvodce onemocněním karcinomem prsu" jedna z pacientek.

DVD, které podpořila například Hana Zagorová nebo Jiří Bartoška, vydala obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius a pacientkám je k dispozici zdarma. Má pomoci zlepšit jejich informovanost a komunikaci s lékaři.

"Když jsem byla nemocná, byly pro mě důležité informace, abych věděla, co se se mnou děje," říká na DVD další z žen, které si nebezpečnou chorobu prodělaly.

Od diagnózy po paruku

O nejčastějším ženském onkologickém onemocnění jednoduše a srozumitelně hovoří mnoho odborníků – onkologů, chirurgů, radiologů a diagnostiků z onkologických center v celé republice. Své slovo mají také pacientky, mezi kterými je třeba i herečka Marta Vančurová.

"Ženě, která v několika minutách od lékaře vyslechla svou diagnózu, film dává možnost v klidu a opakovaně získat důležité informace a doufáme, že jí pomůže, aby se s vidinou dobrých konců odhodlala s nemocí bojovat," říká ředitelka společnosti Dialog Jessenius Michaela Tůmová.

Film popisuje chorobu krok za krokem. Od podezření, po vyšetření na mamografu, až třeba po výběr paruky při chemoterapii. Na DVD jsou například kapitoly s názvem Genetické vyšetření, Alternativní léčba, Pracovní neschopnost, Rehabilitace, Prsní náhrady, Jak je nemoc závažná, Biologická léčba nebo Rekonvalescence.

Informace pro členy rodiny

Na DVD najdou důležité informace i členové rodiny a kamarádi, jejichž blízká příbuzná či přítelkyně rakovinou prsu onemocněla. Film je unikátní v tom, že se v některých pasážích pacientka jakoby ocitne přímo v ordinaci předních lékařských kapacit.

A mnohým ženám zase mohou pomoci výpovědi pacientek, které na DVD předávají své zkušenosti a rady, například jak si uvázat šátek po drastické chemoterapii.

"Co pacientce nemůže zprostředkovat žádný doktor, to je subjektivní prožitek nepříjemné situace s tím, že se to dá překonat, že se to dá přežít," řekla pro ČTK Petra Tesařová z onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

S filmem pomáhala Třeštíková

Na výsledné podobě DVD s nákladem tisíc kusů se podílela i uznávaná režisérka Helena Třeštíková, která je zároveň členkou správní rady společnosti Dialog Jessenius.

"Rakovina je nemoc, která se může týkat v každé vteřině každého z nás. Vznik DVD je skvělý počin a já jsem ráda, že jsem ho mohla podpořit," řekla Třeštíková.

Film bude distribuován prostřednictvím pacientských organizací, postupně bude k dispozici také v mamocentrech, na onkologických pracovištích a u gynekologů. Objednat si jej lze také na stránkách www.dialog-jessenius.cz.