Únava, chuť na sladké, bolest hlavy a šest dalších příznaků dehydratace

Dostatečný pitný režim není jen moderní dietní mánií, stačí ztratit asi jen 1,5% vody v těle (lidské tělo obvykle obsahuje asi 60 % vody) a dostanete se na výchozí bod mírné dehydratace. Ztráta okolo čtyř procent se projeví nejen pocitem žízně, ale také sníženou výkonností, poruchami soustředění, bolestí hlavy či ospalostí.

Dehydratace, neboli snížené množství vody v organismu, se navenek projevuje suchou pokožkou a lepivým pocitem v ústech. V těle je jejím projevem hustější krev, která obtížně cirkuluje. Může být i životu nebezpečná.

„Optimální objem tekutin, které by člověk měl denně vypít, je 0,3 litru tekutin denně na 10 kg hmotnosti. V létě však velké množství tekutin vypotíme, proto můžeme pít i dvojnásobek nebo více,“ uvedla doktorka Irena Sobotková z pražského Lékařského domu. Tekutiny bychom podle ní měli pít postupně - rozhodně není vhodné vypít během hodiny polovinu doporučené denní dávky.

Na druhé straně bychom měli být také opatrní ohledně množství vypité vody, jelikož vodou se lze také přepít.

Sklenka vína nahradí cvičení Nápoj vyrobený kvašením modrých bobulí vinné révy dodá tělu stejné blahodárné účinky jako hodina pohybu v posilovně, tvrdí kanadští vědci.

„V tom případě jsou přetížené ledviny, hrozí otok plic, s tím spojené obtížnější dýchání, nedostatečné okysličení mozku a vzácně infarkt myokardu. Člověku se mění barva obličeje a celého těla, je mu nevolno, zvrací,“ popsala lékařka.

A jaké další následky může mít dehydratace?

Zhoršuje se váš sportovní výkon

Dokonce i mírná dehydratace může zhatit vaši snahu dosáhnout perfektní postavy pomocí cvičení. Jak uvedla sportovní dietoložka Amy Goodsonová, už dvouprocentní dehydratace těla způsobí snížení atletického výkonu o 10 procent. A čím více se vaše tělo vysušuje, tím se i zhoršuje váš sportovní výkon. S tím souhlasí i doktorka Sobotková a připomíná, že o tekutiny přicházíme během cvičení pocením.

„Už velmi malý úbytek vody v těle vede k výraznému snížení intenzity cvičení, křečím ve svalech a zažívacím potížím. Dehydratace organismu podle výzkumů také ovlivňuje náladu: způsobuje bolest hlavy a únavu, zhoršuje soustředění, vyvolává úzkost a napětí,“ uvedla lékařka Sobotková.

Vysušuje vaši pokožku

Pro udržení zdravé a zářivé pokožky je zapotřebí pít dostatek tekutin, tvrdí doktorka Anne Marie Tremainová, dermatoložka z Laser Skin Care Center Dermatology Associates na Long Beach v Kalifornii. Podle ní je nejlepší hydratovat tělo zevnitř a příjem tekutin přizpůsobit vašemu životnímu stylu.

To znamená pokud například každý den cvičíte nebo si často vychutnáváte šálek kávy, že potřebujete pít více, jelikož při cvičení ztrácíte tekutiny zvýšeným pocením a kofein je diuretikum a působí močopudně.

Po kterých jídlech lidé smrdí Sedm potravin, které ovlivní váš tělesný odér

Pro hladkou a hydratovanou pleť doktorka Tremainová dále doporučuje jen krátké sprchování (méně než pět minut) vlažnou vodou, jelikož horká voda pleť ještě více vysušuje.

Způsobí zápach z úst

Někdy jste během pracovního dne tak vytížení, že si na pitný režim ani nevzpomenete. Ke konci dne vám ho mohou však připomenout kolegové, kteří se od vás najednou drží dále, jen co otevřete ústa.

Dentista Marshall Young z Newport Beach v Kalifornii vysvětlil pro server health.com, že dehydratace způsobuje špatný dech kvůli sníženému slinění v ústech. Sliny totiž mají důležité antibakteriální vlastnosti a při jejich nedostatku se v ústech množí bakterie, které způsobí nepříjemný zápach z úst.

Může ovlivnit vaši schopnost bezpečně řídit

Možná vás od pití většího množství vody při řízení v autě odradí představa dopravní zácpy a nemožnost si odskočit na záchod. Nicméně do auta byste rozhodně neměli sedat dehydratovaní.

Nový průzkum publikovaný v časopise Physiology and Behavior totiž ukázal, že chyby při řízení se během dvouhodinové jízdy u dehydratovaných řidičů zdvojnásobily oproti řidičům, kteří pili dostatečně. Odborníci dokonce tento účinek přirovnali k řízení v opilosti. Dehydratace by tak mohla zvyšovat riziko dopravních nehod.

Zvyšuje únavu a zhoršuje funkce mozku

Zlozvyky, které způsobují únavu Co všechno nám během dne bere energii, že už večer meleme z posledního

Odpolední odliv energie může mít co do činění s pitným režimem více než si myslíte. Jak vysvětlil doktor Luga Podesta, odborník na sportovní lékařství z Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic v Los Angeles v Kalifornii, při dehydrataci klesá krevní tlak, srdeční tep se zvyšuje, příliv krve do mozku se snižuje a to vše způsobí zvýšenou únavu.

Podle studie publikované v britském časopise Journal of Nutrition navíc mírná dehydratace může ovlivnit vaši schopnost plnit duševní úkoly a způsobovat pocit zamlženého mozku a závratě.

Pohrává si s vaší náladou

Jste podráždění a nervózní? Dejte si sklenku vody a vaše nálada se může změnit. Podle doktora Podesta se mohou neurologické účinky dehydratace projevit právě jako mrzutost a podrážděnost.

Studie publikovaná v časopise Journal of Nutrition testovala náladu a soustředěnost u mladých žen, z nichž jedna skupina pila dostatek tekutin a zůstávala tak hydratovaná, zatímco druhá měla za úkol cvičit a současně užívat diuretika. Dehydratované ženy, které měly jen o jedno procento méně vody, než je optimální hydratace, nahlásily bolest hlavy, ztrátu soustředění a podrážděnost.

Může způsobit bolest hlavy

Dehydratace je častým důvodem bolesti hlavy a to hned z několika důvodů. „Nedostatek vody ovlivňuje hladiny serotoninu v těle, což způsobí bolest hlavy,“ vysvětlil doktor Ray Casciari z La Amistad Family Health Center v Orange v Kalifornii a dodal, že malé krevní cévy v mozku reagují rychle na hladiny hydratace (což také stojí za bolestmi hlavy při kocovině), což vede k tupé bolesti nebo také k plné migréně.

Doktor Casciari doporučuje při bolesti hlavy vypít sklenici vody nebo dvě a vyloučit tak, jestli není příčinou bolesti hlavy právě dehydratace.

Způsobí zácpu

Nedostatek tekutin v těle se obvykle projeví také nepříjemnou zácpou. K tomu, aby se obsah střev pohyboval, je totiž zapotřebí dostatečné množství vody v těle. Při dehydrataci si tělo kompenzuje nedostatek tekutin tím, že bere vodu ze stolice a ta je tak pevnější a obtížněji se vylučuje.

Jak zatočit se sladkým Devět praktických kroků, jak se zbavit závislosti na sladkém Pistáciové dortíčky

Pokud trpíte zácpami, bohužel ne vždy platí, že zácpu způsobuje dehydratace. Někdy za ní stojí i jiné faktory jako jsou léky, váš zdravotní stav nebo nedostatek vlákniny ve stravě.

Zvyšuje chuť na sladké

Určitě víte, jak těžké je odolat čokoládě, zmrzlině nebo jiné vaší oblíbené sladkosti, když se snažíte shodit pár kilo. Pokud navíc zanedbáváte pitný režim, šance, že sladkostem neodoláte, se významně zvyšují. Podle Goodsonové je totiž dehydratace snadno zaměnitelná za pocit hladu, který se projeví především bažením po sladkém.

Tělo při cvičení v dehydratovaném stavu využívá glykogen (polysacharid, který funguje jako zásobárna energie) rychlejším tempem a jeho zásoby se tak rychleji snižují. Proto po cvičení budete pravděpodobně toužit po sacharidech, abyste doplnili své hodnoty glykogenu.

Hlavní nutriční specialistka Monika Bartolomějová ze Světa zdraví dodala, že nedostatek vody v organismu můžeme pociťovat ztrátou energie a nesoustředěností. K jejich zahnání pak snadno saháme po sladkostech, čímž se může zvyšovat riziko nadváhy. Stejně jako u zdravého stravování by u pitného režimu však mělo jít o samozřejmý návyk.

„Pitný režim v dostatečné míře by měl být součástí naší životosprávy stejně jako vyvážený poměr bílkovin, sacharidů a tuků. Jenom tak se nejlépe vyhneme myšlenkám na zbytečné sladkosti a zároveň nebudeme trpět nadváhou či obezitou,“ uzavřela Bartolomějová.