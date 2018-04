Jak si udržet štíhlou linii

PŘEDCHOZÍ DÍL SERIÁLU ZDE

Pokud byste se hned po ukončení hubnutí vrátili zpátky k původním nevhodným návykům, vrátí se s nimi i vaše váha jako bumerang.

Je jisté, že tyto návyky jste si fixovali dlouhá léta a že není úplně jednoduché se jich zbavit.

V první řadě je důležitá sebedůvěra. Pokud očekáváte, že zase přiberete, a počítáte s tím už předem, většinou se to promění ve skutečnost.

Nesmíte brát dodržování nových návyků jen jako dočasné řešení. Věřte si, že správné postoje k jídlu a nově získané informace využijete i nadále. Vaše úspěšnost při udržení optimální váhy bude pak mnohem vyšší.

Stres neřešte jídlem

Připravte se na zátěžové situace. Promyslete si, zda na vás nečíhají nějaká nebezpečí, kritické situace. Takovým příkladem může být těhotenství, zanechání sportovní aktivity nebo zkouškové období.

To všechno by mohlo vaše úsilí zmařit. Situacím, u kterých to lze, se pokuste vyhnout. Pokud to není možné, naplánujte si, jak je budete řešit bez "pomoci" jídla.

Pokud víte, že řešíte jídlem stresové situace nebo problémy v rodině či zaměstnání, vyhledejte pomoc psychologa.

Nezapomeňte, že pohyb je důležitý

Bez pohybu to většinou nejde. Ze zkušeností vyplývá, že ti, kteří si zvykli pravidelně cvičit (stačí i chůze nebo jízda na rotopedu), jsou úspěšnější v udržení hmotnosti než ti, kteří si jenom hlídají stravu.

Věnujte se proto pohybu, který vás baví pravidelně, a budete mít mnohem lepší pocit jak v oblasti tělesné, tak psychické.

Co když začne váha zase stoupat? Pokud vaše váha po nějaké době stoupne, začněte si vést jídelníček nebo se vraťte k jeho zaznamenávání.

Nepodvádějte se a nezvětšujte si porce

Pište si pečlivě vše, co jste snědli a vypili, a hned budete mít jasno v tom, proč přibíráte. Občas můžete některé potraviny zvážit, abyste zjistili, zda tak trochu nepodvádíte sami sebe a postupně nezvětšujete porce.

Zamyslete se také nad tím, zda nemáte méně pohybu než v době, kdy jste šli s váhou dolů.

Tímto dílem končíme letní seriál o zdravém hubnutí. Držíme vám palce, ať vaše snaha hubnout nevyjde naprázdno!

Letní seriál o hubnutí vznikl ve spolupráci se společností STOB