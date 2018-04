Jak hubnout, aby to nebolelo

Odborníci radí, jak zhubnout o 10 kilo -

A při pohledu na plný talíř automaticky sčítá kilojouly. Jídlo už pro něj není potěšení a životní nutnost, ale známka selhání. Při pohybu nevnímá radost, myslí jen na kalorie.

„Ale dá se z toho dostat ven,“ říká Dagmar Dudová, zdravotní sestra z transfuzní stanice. Ví, o čem mluví, přednedávnem během osmnácti měsíců shodila dvacet kilogramů.

Neforemné šaty vyměnila za přiléhavou modrou halenu, v jaké chodí sestřičky v amerických seriálech. „Jím teď úplně normálně, váha mi kolísá tak o dva kilogramy, ale drží se,“ vypravuje.

„Ten základ je v myšlení,“ popisuje svou zkušenost. „Člověk nesmí mít pocit, že si něco zakazuje, ale že pečovat o sebe je něco naprosto přirozeného,“ vysvětluje.

„Držet přísnou dietu, hladovět, trpět, to by mě zabilo. Dopřávala jsem si vlastně všechno, ale v rozumné míře. Když jsem měla chuť na čokoládu, dala jsem si ji, ale jen jeden proužek. Když jsem k obědu snědla řízek a bramborový salát, večeřela jsem už jenom zeleninu. Hlad jsem vlastně nikdy neměla,“ říká.

Bez pohybu to však ani v jejím případě nešlo. „Dříve jsem závodně plavala, pak jsem dlouho nedělala nic. Když jsem se rozhodla zhubnout, ke sportu jsem se vrátila. A zůstalo mi to doteď, ve fitnes centru jsem minimálně třikrát týdně, a když je hezky, tak hned sedám na kolo,“ uvádí.

Klíčová je podle ní ta správná motivace. „Tloustla jsem postupně. Najednou jsem sama sobě vadila. Tak jsem si řekla - tak a dost,“ razantně shrnuje.

Být dostatečně znechucen sám sebou

Její slova potvrzuje i psycholožka Zdeňka Sládečková. „Ta pravá vnitřní a účinná motivace ke snížení hmotnosti nastává teprve tehdy, když jsme sami sebou dostatečně znechuceni.

Teprve pak si řekneme: ‚Já chci!‘ Naopak málokdy k cíli vede vnější motivace, kdy je námi znechucen někdo jiný, třeba pan doktor. To si říkáme: ‚Měl bych.‘ Ale k činu nás to nepohne.“

Stejně důležité pak je i načasování změny. „Není rozumné s redukcí hmotnosti začít v okamžiku, kdy má člověk nějaké výrazné problémy ať už v práci, nebo v osobním životě. Šance na úspěch se tím snižuje,“ říká obezitoložka z pražského Centra pro léčbu obezity ISCARE Petra Šrámková. I když by člověk při hubnutí vlastně neměl nijak zvlášť strádat, nikdo netvrdí, že je to snadné. „Ten pocit, když se to povede, ale za to stojí,“ říká Dagmar Dudová.