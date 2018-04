Ideální váha je tu. Co dál?

PŘEDCHOZÍ DÍL SERIÁLU ZDE

Jak ale postupovat dál, abyste znovu nepotřebovali oblečení v původní velikosti?

Je jasné, že jídelníček o hodnotě pouhých asi 5000 kilojoulů nelze dodržovat stále. Musíte začít energii přidávat. Zvyšování příjmu energie však musí být velmi opatrné, jinak vám hrozí riziko jo-jo efektu.

Pokud jste se stravovali přibližně podle našich jídelníčků, nemělo vaše tělo nouzi o vitaminy (zeleniny a ovoce jste jedli dost), nechyběly vám ani kvalitní bílkoviny.

K tomu, aby hubnutí fungovalo, bylo však nutné snížit příjem sacharidů. A potraviny s vyšším obsahem sacharidů bude nyní zapotřebí zvolna do vašeho jídelníčku navracet, a navýšit tak zejména přísun nerozpustné vlákniny.

Sestavte si příkladný oběd

V prvních čtrnácti dnech po skončení hubnutí si vezměte k ruce papír a tužku a sepište si, jaké schéma jídelníčku se vám dařilo aplikovat. To vám poslouží jako odrazový můstek.

Obecně si lze například nastavit takový typický oběd: 150 gramů masa + 200 gramů zeleniny + 100 gramů brambor.

To, co jste jedli při hubnutí, by mělo ve vašem jídelníčku zůstat i nadále. Stále byste měli jíst častěji, ke každému jídlu pokud možno přidávat zeleninu a tak dále.

Denně kousek navíc

Ale! K jídelníčku, který vidíte na svém záznamu, si každý den dejte jeden přídavek. Může to být jeden kus pečiva, jedna malá příloha, čtyřicet gramů ovesných vloček, jedna müsli tyčinka, dvě stě gramů ovoce, dvě deci džusu nebo výjimečně jedna malá zmrzlina.

Další hubnutí se již pravděpodobně zastaví. Organismus sice bude dostávat více energie, ale zase ne tolik, aby to mohlo vést k přibírání.

Postupně si lze po troškách přidávat

Dalších čtrnáct dní si už můžete dopřát dva přídavky a takto můžete postupovat až do té doby, než by se váha začala opět zvyšovat. Pak byste se museli vrátit o "patro" níž, tedy jeden přídavek vynechat.

Jeden přídavek představuje zhruba 400 až 500 kilojoulů. Z hodnoty kolem 5000 až 5500 kilojoulů byste se měli postupně dopracovat až k 7000 až 8000 kilojoulům.

Netřeba jistě připomínat, že pohyb vám bude i v této době výrazně pomáhat.

Letní seriál o hubnutí vznikl ve spolupráci se společností STOB