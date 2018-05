Co už byste nikdy neměli dělat, pokud chcete opravdu zhubnout

1. Nejezte v noci a brzy ráno

Máte ve zvyku „zobat“ při nočním sledování televize nebo se budíte a vydáváte se na výpravy do ledničky? V tom případě nemůžete doufat v radikální snížení hmotnosti, i když se ve dne snažíte a dodržujete všemožné diety.



Zpozornět by měli i lidé, kteří vstávají brzy ráno do práce a snídají, když většina ostatních ještě spí. Australská studie, kterou cituje DailyMail, prokázala, že pro hubnutí je ideální od večeře do snídaně dvanáctihodinová pauza.



Tým profesorky Amandy Pageové z adelaidské univerzity zkoumal dvě skupiny laboratorních myší, které dostávaly potravu bohatou na tuky. Jedna skupina měla přístup k potravě 24 hodin denně, druhá jen polovinu tohoto času.

Myši, které jedly jen ve dne (nebo pouze v noci, což je jejich přirozená doba pro aktivitu), hubly. A to přesto, že druhá skupina, která měla přístup k potravě nepřetržitě, měla k dispozici stejné množství kalorií.