Jak poznat psychické potíže u dětí, poradí v online rozhovoru lékař

MUDr. Michal Goetz, Ph.D. je dětský psychiatr, vede diagnostické oddělení na klinice dětské psychiatrie Fakultní nemocnice Motol v Praze. Vyučuje na 2. lékařská fakultě UK. Je viceprezidentem organizace International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) a také hlavním organizátorem a předsedou světového kongresu IACAPAP 2018, který se uskutečnil minulý týden v Praze.