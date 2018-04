Dnes už bych trénink na maraton tak nepřeháněla, prozradila amatérská běžkyně

Při přípravě na první maraton jí pomáhal profesionální tým. Běhání s trenérem ji pomohlo, ale přiznává, že by dnes vše nebrala tak vážně.

"Trénování s odborníkem má své výhody i nevýhody. Za výhodu považuji to, že je nad tebou bič, který tě přinutí trénovat, i když se ti občas nechce. Uvědomovala jsem si, že trenér věnuje svůj čas, aby mi sestavil tréninkový plán, a proto mi to nedalo a vždy jsem trénink absolvovala, i když né vždy se mi chtělo. Na druhou stranu každý se zná nejlépe, ví, co mu vyhovuje, jak se cítí. Takže pokud trenér napíše tempo, které máš běžet a ty na to jednoduše nemáš, tak to jednoduše běhej pomaleji. Já jsem se snažila vždy vše plnit na 100%, což asi nebylo dobře. Měla jsem víc poslouchat své tělo," svěřuje se amatérská běžkyně.

A co si Monika myslí o tréninkovém plánu, kteří mnozí čtenáři v diskuzích kritizovali? "Asi nebyly přesně odhadnuty moje běžecké schopnosti. Byla jsem trošku přeceněna," dodává s úsměvem.

Teď už si třiadvacetiletá studentka, která byla první obyvatelkou Zakřan u Brna, co uběhla "nekonečných" 42 195 metrů, užívá odpočinku.

Jen jednou se byla po příjezdu z USA vyklusat. Od běhu si teď dává pauzu, přípravu na maraton číslo dvě, který ji čeká příští rok v Praze, zahájí později. "Chtěla bych ho zaběhnout pod 4 hodiny, ale uvidíme jak na tom budu zdravotně," dodala v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz Monika.

Byla to dřina, ale dokázala to

Mezi takřka padesáti tisíci běžci se dokázala vyhecovat. Zánět achilovky, který jí málem účast v závodu znemožnil, byl zapomenut. Ani jednou nepřešla z běhu do chůze.

"Jsem moc šťastná," smála se v cíli po 4 hodinách a 3 minutách od startu. Monika se do Chicaga dostala díky soutěži iDNES.cz, kterou zaštítila společnost Nike.

Teď je to jedenáct dní, co svůj první maraton uběhla. Prvotní emoce ustoupily, Monika si svůj zážitek z trati několikrát přehrála v hlavě. "Nikdy na to nezapomenu," dodala.