Děti mají více energie než vytrvalostní sportovci, zjistili vědci

Podle britského deníku The Telegraph odborníci potvrdili to, co vyčerpaní rodiče už dlouho tuší. Studii vypracovali vědci z Université Clermont Auvergne ve střední Francii.



„Přišli jsme na to, že děti více využívají aerobní metabolismus a vysoká fyzická zátěž je tak méně unaví,“ řekl vedoucí studie Sébastien Ratel, který se zabývá fyziologií sportovních disciplín. „Děti se rovněž umí rychle vzchopit, a to rychleji než dospělí vytrvalostní sportovci,“ tvrdí vědec.

Srdeční rytmus dětí se podle něj rychleji vrací k normálu a v jejich svalech se rychleji snižuje hladina kyseliny mléčné, která se uvolňuje při intenzivní námaze. „To možná vysvětluje, proč se zdá, že děti jsou schopny hrát si a hrát a hrát ještě dlouho poté, co se dospělí unaví,“ uvedl Ratel.

Předchozí výzkumy podle ukázaly, že děti se při fyzických aktivitách neunaví tak rychle jako netrénovaní dospělí. Mělo se za to, že jejich energie je dokonce srovnatelná s vytrvalostními sportovci. Prokázáno to však nebylo.

Děti porazily sportovce

Vědci proto pro svůj výzkum najali 12 dětí ve věku devět až jedenáct let, 12 netrénovaných mužů a 13 mužů, kteří se věnovali vytrvalostním sportům, například triatlonu na národní úrovni, běhu na dlouhé tratě nebo cyklistice.

Všechny požádali, aby dvakrát po dobu sedmi vteřin sprintovali s odporovým zařízením. Po tomto výkonu následoval minutový odpočinek, během nějž vědci měřili energetický výdej účastníků při aerobní zátěži, tedy výkonu za dostatečného přísunu kyslíku.

Při druhé části výzkumu účastníci po dobu 30 vteřin co nejrychleji šlapali na stacionárním kole. Vědci přitom provedli test, který slouží ke zjištění anaerobní kapacity organismu. Při anaerobním cvičení není využíván kyslík a tvoří se laktát, který způsobuje svalovou únavu. Vědci po tomto testu měřili tep, hladinu kyslíku a odbourávání laktátu, aby zaznamenali, jak rychle se účastníci zotaví.

Zjistili, že svaly dětí lépe odolávají svalové únavě a že děti se po vysoké fyzické zátěži rychleji zotaví, a to rychleji než dobře trénovaní dospělí vytrvalostní sportovci.

Vědci doufají, že jejich závěry pomohou rozvíjet sportovní schopnosti dětí a napomohou rovněž k pochopení toho, jak se tělo od dětství do dospělosti mění.

Podle spoluautora studie, australského vědce Anthonyho Blazeviche, výzkum ukázal, že děti mají často velmi dobrou svalovou vytrvalost, a při rozvíjení jejich sportovního potenciálu je dobré zaměřit se na jiné oblasti, jako je sportovní technika, rychlost nebo svalová síla.