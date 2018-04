Dětem hrozí nebezpečí: nadbytek péče!

Čechů přibývá, ale je to zřejmě jen dočasné Počet obyvatel se za loňský rok zvýšil zhruba o čtyři až pět tisíc. Ale spíše za to mohou přistěhovalci než zvýšená porodnost. Ta totiž stoupla jen minimálně a počet zemřelých se také snížil jen málo. Český statistický úřad dosud zveřejnil data za první tři čtvrtletí loňského roku. • za tři čtvrtiny loňského roku se do země přistěhovalo 43 tisíc lidí, vystěhovalo se jich naopak 35 tisíc • nejvíce cizinců přišlo z Vietnamu a Ukrajiny • v roce 2003 se narodilo zhruba 93 tisíc dětí, loni podle odhadů až 97 tisíc dětí • v letech 2003 a 2004 se poprvé od roku 1995 zvýšila porodnost, demografové však odhadují, že je to vzestup pouze dočasný, týkající se populačně silných ročníků ze 70. let • průměrný věk ženy, která porodila své první dítě, činí zhruba 26 let, v roce 1989 to bylo 22 let • porodnost v Česku zůstává na nízké úrovni ve srovnání s ostatními zeměmi a na jednu ženu v průměru připadá jen o něco málo více než jedno dítě • vliv na pokles porodnosti má kromě úmyslného odkládání těhotenství i používání antikoncepce, zejména vzestup počtu uživatelek hormonální antikoncepce a pokles počtu neplánovaných těhotenství