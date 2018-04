Byla závislá na cole a vážila 130 kilogramů. Za rok a půl zhubla půlku

Claudia žije v Brazílii, kde se před dvaatřiceti lety narodila do rodiny, o které ona sama říká, že neměla žádné povědomí o zdravé výživě. Doslova prý vyrostla na levném fast foodu.

„Vždycky mě krmili špatně,“ prozradila maminka tří dětí magazínu DailyMail. „Hlavně sladkostmi a limonádou. Nakonec jsem si vypěstovala závislost na Coke Zero. Vypila jsem jí víc než dva litry za den.“

Jak se její postava zakulacovala a ztrácela kontury, Claudia byla stále nešťastnější. „Trpěla jsem depresemi a ani jsem už nevycházela z domu,“ přiznává. Bála se vyjít na ulici, kde na ni neznámí lidé slovně útočili a dobírali si ji kvůli jejímu vzhledu.

Navíc se stávala stále nepohyblivější a nemotornější. „Nemohla jsem si ani zavázat tkaničky u bot,“ vzpomíná Claudia. „Nedokázala jsem na sebe najít pořádné oblečení. Ale asi největší motivací pro mě bylo to, že jsem v očích své rodiny viděla soucit. A to jsem nechtěla. Toužila jsem v nich vidět obdiv a hrdost.“

Radikální změna

Rozhodla se tedy k zásadnímu kroku a změnila od základu svůj jídelníček. Začala se skutečně zajímat o to, co jí, vzdělávat se a pracovat na sobě. První ze všeho se ovšem musela vzdát své milované limonády, což se neobešlo bez slz. Situace, kdy by dala všechno na světě za sklenici perlivého sladkého nápoje, ale dokázala ustát a nedat si ani hlt.

Ještě před dvěma lety nemohla sehnat šaty, které by jí byly a slušely. Dnes si Claudia Cattaniová může vybírat. Místo velikosti 32 nosí teď oblečení s visačkou 12.

Ale jen změna stravování by nestačila. Proto Claudia začala také intenzivně cvičit. Z velikosti 32 (naše 60) se jí tak za rok a půl podařilo dostat na neuvěřitelnou konfekční velikost 12 (naše 40). A její váha poklesla z morbidních 130 kilogramů na necelých sedmdesát.

Jako znovuzrozená

„Jsem teď úplně někdo jiný – zevnitř i zvenku,“ raduje se Claudia. „Jsem mnohem sebevědomější a aktivnější člověk, který ví, že naplnění našich snů záleží vždycky jen na nás samotných.“

Je pyšná na to, kým se dokázala stát. Nebylo podle ní vůbec lehké shodit skoro 60 kilogramů a také není lehké si současnou váhu udržet. Ale když se ohlédne za sebe, vidí úžasnou vůli a schopnost překonávat sama sebe.

Po roce a půl srazila svou hmotnost na necelých 70 kilogramů a nejen zkrásněla, ale také omládla. Claudia Cattaniová se vzdala sladkých limonád a fast foodu, místo toho začala cvičit.

Claudia netvrdí, že to bylo vždycky lehké, ale jak sama říká: „bez velkých bitev nejsou velká vítězství.“ Hlavní je, že se nevzdala. A dělala to také kvůli svým třem dětem. „Nechtěla jsem jim už dávat příklad prohry a demotivace,“ dodává. „Toužila jsem jim ukázat sílu naděje, snahy, vůle a úsilí něco dokázat.“



A jak se cítí v novém těle? Báječně! „Když lidem ukazuji své staré fotky, nechtějí mi věřit, že ta obtloustlá dívka na obrázku jsem já,“ usmívá se spokojeně a připouští, že ji těší, když jí nakonec všichni gratulují k úspěchu.