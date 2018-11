Nejčastější chyby při čištění zubů, které mohou za zničený chrup

Krátká doba čištění

Asi nejdůležitější věcí při správné zubní hygieně je doba, kterou strávíme čištěním chrupu klasickým kartáčkem. Podle stomatologů zabere lidem v průměru asi 40 sekund, což rozhodně nemůže stačit.

„Pokud používáme správně měkké kartáčky, je opravdu zapotřebí se čištění věnovat déle. Čím je kartáček měkčí, tím déle trvá, než se plak ze zubu odloučí. Dnes se již snažíme nestanovovat striktní čas k dobře vyčištěným zubům, nejdůležitější je kontrola jazykem po každém vyčištění. Zuby musí být vždy hladké jako porcelán,“ vysvětluje dentální hygienistka Tereza Pěnkavová z kliniky Dental Office H33.

Jestli však někdo potřebuje alespoň pro představu znát průměrný čas potřebný ke správnému vyčištění zubů kartáčkem, zabere to podle dentální hygienistky minimálně tři minuty. Urychlit ústní hygienu můžete pouze při použitím kartáčku elektrického.



Jen kartáček však nestačí a kontrola jazykem není vždy stoprocentní, nemůžeme tak totiž zkontrolovat mezizubní prostor. „V tomto místě vznikají u pacientů problémy nejčastěji,“ upozorňuje odbornice.

Pokud tak k pravidelnému čištění přidáme i mezizubní pomůcky a budeme je používat správně, už nikdy nás nebude trápit zánět dásní, parodontóza nebo zubní kaz. K mezizubním pomůckám řadíme především mezizubní kartáčky a zubní nitě, které je ideální zapojit do rutinní péče alespoň jednou denně.(Přesný návod, jak správně čistit zuby čtěte zde)

Nesprávné pomůcky

Nejen čas, ale i správné pomůcky rozhodují o tom, zda zuby vyčistíte správně. Ty špatné je totiž mohou poškodit.

„Ještě stále mnoho klientů přichází do ordinace s tvrdým, nebo středním kartáčkem. Tyto kartáčky se již několik let nedoporučuje používat, protože při dlouhodobém používání společně s vyvinutým tlakem mají za následek odhalování krčků. Tento problém pak vytvoří další problém, a to citlivé zuby a estetický nedostatek v předním úseku chrupu,“ říká dentální hygienistka Pěnkavová.

A dodává, že paradoxně také dlouhodobé používání velmi jemných kartáčků může způsobit problém. Není totiž mnoho lidí, kteří si s ultrajemným kartáčkem dokážou kvalitně vyčistit zuby. S tímto druhem kartáčku se totiž ústní hygieně musíte věnovat mnohem déle.

Nejvhodnější jsou kartáčky měkké s menší hlavičkou a rovně zastřiženými vlákny. Pokud si chcete pořídit kartáček elektrický, i tady si dejte při nákupu pozor. „Cenově nejdostupnější elektrické kartáčky jsou rotační, ty však nejsou k čištění zubů vhodné, protože způsobují odhalování krčků. Při pořizování elektrických kartáčků je proto lepší si připlatit za sonickou technologii, ta krčky neodhaluje,“ upozorňuje odbornice.

Při pořizování potřebných mezizubních kartáčků si dejte pozor hlavně na zvolenou velikost. Každý máme jiné mezizubní prostory a ne vždy nám stačí pouze jedna velikost kartáčku na celý chrup.

„Lidé často přicházejí na první návštěvu dentální hygieny s dobrým pocitem, že již mezizubní kartáček používají, ten však bývá dost často příliš malý. Takový mezizubní kartáček nevykryje celou část mezizubního prostoru a ten tak zůstane nedočištěný. Velký mezizubní kartáček, respektive jeho drátek zase může poškodit tvrdé zubní tkáně a dásně,“ varuje Pěnkavová.

Se správnou velikostí mezizubního kartáčku vám vždy poradí dentální hygienistka.

Bělení zubů podle babských rad

Barva zubů je nám daná geneticky a lze ji změnit pouze za použití peroxidu vodíku pod dohledem zubního lékaře či dentální hygienistky. V průběhu života se mohou na zubech usazovat pigmentace, které lze odstranit na dentální hygieně, ale tím se nám barva zubů nezmění.

Bělení zubů domácími prostředky může být velice nebezpečné a může vést k nevratným poškozením zubů. „Jedlá soda a jiné hrubé částice způsobují při tření na zubech mikroskopické poškrábání zubní skloviny a zub se pak nemusí jevit jako lesklý. Citron, ocet a jiné kyselé látky působí neblaze na zub v podobě odvápnění skloviny, což následně může vést k citlivosti zubů nebo podráždění dásní,“ dodává dentální hygienistka Tereza Pěnkavová.