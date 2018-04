Bojovaly jste s rakovinou prsu? Napište nám a vyhrajte lístky na koncert Kylie Minogue

Kylie Ann Minogue (*28. května 1968, Melbourne, Austrálie) Jedna z největších popových hvězd současnosti Kylie Minogue svou kariéru zahájila během 80. let, kdy si zahrála v telenovele Sousedé. Celosvětově prodala přes 65 milionů desek. V roce 2005 jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu, kterou díky léčení a chemoterapii překonala. Hned následující rok už znovu stála na pódiu, odehrála několik koncertů a následující rok vydala desáté CD s názvem X. Nedávno byla Kylie Minogue zvolena nejinspirativnější osobností trpící rakovinou prsu. Svůj hlas jí lidé dali za to, že ochotně a otevřeně hovořila o své nemoci a o tom, jak se s ní vypořádává. Kylie Minogue do čela žebříčku nejinspirativnějších lidí s rakovinou prsu zvolili účastníci on-line hlasování, které organizovalo britské středisko Amoena specializující se na tuto chorobu. Za zpěvačkou zůstaly další celebrity, které postihla stejná nemoc, jako je již zesnulá Linda McCartney nebo australská zpěvačka Olivia Newton-John.