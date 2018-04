Polykat gázu či pít máslo není nutné, říká o detoxu lektorka jógy

„Jóga není jen cvičení, ale je v tradičním pojetí je to životní filozofie,“ říká lektorka jógy Barbora Hu. „Praxe se dotýká více úrovní, nejsou to jen exoticky vypadající pozice,“ upozorňuje a doporučuje se ještě před detoxikační kůrou zamyslet nad tím, co nám škodí.

Barbora Hu Narodila se 23. 6. 1988

Vystudovala indologii a kulturologii na FF UK se zaměřením na moderní indické výtvarné umění.

Aby mohla fundovaně vést lekce jógy, asbolvovala celou řadu výcviků v Indii a v ČR.

Vloni vydala pro děti pohádky s názvem Jógátky a knihu o józe pro dospělé.

V letech 2013-2016 vedla v Praze na Smíchově Bindu-jóga studio. Nyní vede vlastní individuální jógovou praxi.

Je vdaná za architekta Roberta Hu (jeho dědeček pochází z Číny) a vychovávají spolu tříletého syna Tadeáše. Lektorka jógy a indoložka Barbora Hu.

„Někomu bude stačit vyřadit na určitou dobu z jídelníčku těžko stravitelná jídla, jinému pomůže digitální půst nebo vztahová dieta, dalšímu změna denního režimu a zařazení víc pohybu pro tělo a naopak klidu pro mysl - například meditací,“ myslí si lektorka Bára.

„Než zahájíte jakoukoliv formu očisty, sedněte si v klidu v soustředění se sami na sebe a pak si s upřímnou sebereflexí napište papír, čím sami sebe nejvíc unavujete nebo ‚otravujete‘,“ radí Barbora s tím, že chceme-li ve svém životě něco měnit, je vždy dobré znát výchozí stav a zdroj nespokojenosti, který nás vede k úvahám o změně a vysvětluje, že taková sebereflexe poslouží jako užitečný kompas k tomu, jakým směrem by se očista měla ubírat.

Před každou očistou je podle ní také nutné zvážit svůj aktuální zdravotní stav, psychickou kondici a také to, zda mohu speciálnímu režimu přizpůsobit svoji každodenní rutinu tak, aby detox skutečně sloužil svému účelu a nezatížil nás naopak ještě víc.

„Strašidelných příběhů nadšenkyň, které při svém prvním půstu nebo očistě střev pobíhaly po stresujících jednáních a nakonec se opravdu cítily spíš hrozně než očištěně, znám bohužel dost,“ varuje a dodává, že k dnes módní detoxikaci je určitě třeba přistupovat nikoliv fanaticky jako ke striktnímu návodu, ale s veškerým respektem a ohledem na místo a kontext,v nichž jógové a ájurvédské metody očisty vznikaly a vyvíjely se. „Je-li třeba, přizpůsobíme se podmínkám, ve kterých žijeme tady a teď,“ radí Barbora.

Jarní očista tradičně

Jóga a ájurvéda nabízejí k očistě obvykle metodu zvanou šatkrijí (šest technik očisty) a pančakarma (pět očistných procedur). Jejich cíl je podle odbornice společný: obnova přirozené rovnováhy.

„Jógové šatkrije zahrnují techniky, jak očistit dutiny, zrak, žaludek, střeva i mysl. Pančakarma cílí stejným směrem, avšak odlišnou metodikou,“ vysvětluje Bára, ale než bychom je vyzkoušeli, doporučuje konzultaci s někým, kdo už je sám vyzkoušel a dobře je zná.

„Úplně nedoporučuji horlivě polykat gázu nebo proplachovat útroby přepuštěným máslem, pokud se ve věci nevyznáte anebo pokud máte strach,“ varuje lektorka.

Zlehka, uvážlivě, poctivě

Astronomické jaro Začíná s jarní rovnodenností právě dnes 20. března v 11 hodin a 28 minut. Je to okamžik, kdy Slunce vstoupí do znamení Berana.

Co ozdravného pro sebe můžeme konkrétně na jaře udělat? Jaro přeje intenzivnějšímu pohybu venku. Konzumace zelených a spíš hořkých plodin zase pomáhá rozpouštět hlen a zrychlovat metabolismus.



Pitný režim je vhodné obohatit o čistící bylinné směsi, samozřejmě s ohledem na váš zdravotní stav a jejich možné kontraindikace a posílíte trávení volbou vhodného koření, jako je zázvor, kajenský nebo černý pepř aj.

Podle lektorky jógy není třeba se nutit do procedur, které se nám příčí nebo nás naplňují strachem či odporem. „Je dobré si položit otázku, čeho se bojíte a co jste ochotni svému osobnímu detoxu vlastně obětovat. Na čas může být v pořádku se vzdát komfortní zóny zvyku, nebo třeba požitkářství. Každopádně by tou obětí nemělo být vaše zdraví,“ říká Bára, podle níž jsou uměřený přístup a zlatá střední cesta často tím nejlepším východiskem.

Konkrétní cviky - součást jarního detoxu

Pokud jde o detox prostřednictvím jógové praxe, většina z nás si obvykle představí v první řadě cvičení, případně sestavu různých jógových pozic, které mají rozproudit životní energii a zajistit štíhlý pas (konkrétní cviky i s návodem, jak na to, najdete ve fotogalerii).

„Dobrá zpráva je ta, že, pokud se cvičení těla sestaví správně, může být jako jedna ze součástí jarní očisty našemu metabolismu a imunitě velmi prospěšné. Avšak dvě tři pozice k čistotě tělesných systémů a mysli zdaleka nestačí a je třeba detox pojmout komplexněji,“ tvrdí lektorka jógy.