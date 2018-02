30 dní hubnutí s OnaDnes.cz: Alkohol při dietě škodí a nejen kaloriemi

Až znepokojivě velké množství lidí konzumuje denně víno nebo pivo a často ve větším množství, než je zdrávo. Je to problém nejen možné závislosti, ale také velký nepřítel při hubnutí. Pravidelná večerní sklenka vaše dietní snahy spolehlivě zhatí.

Navíc alkohol způsobuje zadržování vody, takže v konečném důsledku nosíte nejen přebytečné kilogramy tuku, ale i podkožní vody. O zdravotních rizicích při nadměrné spotřebě alkoholu nemluvě.



U alkoholu to neplatí jako u jídla, že snížení množství bude do začátku stačit. Zde to chce radikální řešení a místo alkoholu popíjet třeba čaje. Alkohol má totiž dokonce ještě větší energetickou hodnotu na jeden gram než tuk. Jako příklad můžeme uvést, že 2 dcl bílého vína mají 470 kJ a červeného 570 kJ, jedno pivo desítka obsahuje 750 kJ a dvanáctka dokonce 900 kJ.

Po požití alkoholu navíc játra musí pracovat na jeho odbourávání a pálení tuku jde tak v tu chvíli na vedlejší kolej.

Alkohol zkrátka nelze využít jakkoliv v dobrém pro váš cíl zhubnout. A jestliže se chystáte na nějakou společenskou akci, kde to bez něj zkrátka nezvládnete, plánujte to stejně jako nezdravé jídlo – jednou za čas a další den s pěknou fyzickou zátěží a v tomto případě navíc s pročištěním těla velmi lehkou stravou a případně bylinami. Ideální je například ostropestřec.

Jídelníček na 28. den

Ukázkový jídelníček, který vám budeme denně přinášet, je pouze orientační. Každý totiž máme jiné potřeby, a proto nelze vyhovět všem, ale i tak vám může pomoci.

Jídelníček a rady pro vás připravila nutriční specialistka Ing. Monika Bartolomějová ze společnosti Svět zdraví.

Tento je sestaven pro ženu vážící 70 kilogramů, která má sedavé zaměstnání a bude jí vyhovovat strava o pěti jídlech denně. Muži by měli mít zhruba o třetinu více u všech porcí.

V doporučeném jídelníčku najdete každý den pět rozdílných jídel, abyste mohli kombinovat podle chuti, ale také vašich možností a času. Pokud vám nevadí jíst stejné jídlo vícekrát po sobě, můžete si jídelníček uzpůsobit.

Energetická hodnota bude vždy odpovídat zhruba 6 000 kJ (nezapomínejte, že do energetické hodnoty se počítá např. i olej na pánvi). Nutriční složení je bohaté na tuky (40-50 g/den) a bílkoviny (90-105 g/den). Jídelníček má snížený obsah sacharidů (100–130 g/den).

Pamatujte, že poslední jídlo by mělo být 2,5 až 3 hodiny před spaním. Pokud chodíte spát až v pozdějších hodinách, nebojte se večer najíst. Toto poslední jídlo by mělo být složeno ze zeleniny a menšího množství bílkoviny – např. zeleninový salát s kouskem sýru. Ovoce i zeleninu si můžete v jídelníčku obměňovat podle sezonní nabídky.

Do dnešního jídelníčku zařadila nutriční specialistka Monika Bartolomějová celozrnné těstoviny, které obsahují více vlákniny, vitaminů, minerální látek a oproti “běžným” těstovinám mají nižší glykemický index. Celkově jsou tedy výživnější a zasytí na delší dobu. Výhodou je i to, že se nerozvařují.

Doporučený jídelníček na dnešní den Snídaně – medová ricotta

1 kelímku ricotty smícháme s čajovou lžičkou medu a namažeme na celozrnný rohlík (žitný chléb). Svačina – “zakysanka” s jablkem Jablko (1 ks) pokrájíme na kostky a smícháme se zakysanou smetanou (30 g). Oběd – špagety se sušenými rajčaty Celozrnné špagety (140 g v uvařeném stavu) uvaříme dle návodu, přidáme povařenou brokolici (1/4 hlávky), sušená rajčata (5 ks), čerstvá rajčata (2 ks), a parmezán (na posypávání). Poté vše dobře promícháme. Svačina – kefírový okurkový salát Čistý kefír (1 hrnek) + 1 strouhané okurky, rozmícháme a podáváme. Večeře – hustý hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1 talíř) Do vývaru přidáme na kostičky pokrájenou kořenovou zeleninu a naškrábeme jatýrka. Dochutíme solí, pepřem, majoránkou a tvarujeme malé knedlíčky, které vaříme v horké vodě do doby, než vyplavou. Pokud máme po ruce kvalitní řeznictví, můžeme použít dnes populární játrovou zavářku.

Cvičení na 28. den

Už jste někdy vyrazili s partou či rodinou třeba na paintball? O víkendu si tak můžete užít společnou zábavu a ještě se při tom hýbat.

Cvičení a rady pro vás sestavily trenérky Markéta Brožová a Kateřina Hollerová z fitness pro ženy Contours.

Doma si pak ještě díky dvěma doporučeným cvikům zpevníte prsní svaly a bicepsy.

1. cvik - posílení prsních svalů, středu těla a paží

Jdeme do pozice dámského kliku (na kolenou) a pod pravou ruku si dáme overball. Tělo držíme zpevněné. Při pohybu směrem dolů se nadechujeme a při pohybu směrem nahoru vydechujeme. Ruce střídáme.

Doporučený počet opakování je 10 na každou stranu, dvě až čtyři série, ale samozřejmě záleží na tom, jestli s cvičením začínáte, nebo už delší dobu posilujete.

2. cvik - posílení bicepsu a ramen



Postavíme se rovně, nohy na šířku pánve, kolena mírně pokrčíme, vezeme do rukou činky a upažíme, dlaně s činkami směřují vzhůru. S výdechem ruce pokrčíme v lokti (činky přitáhneme směrem k rameni) a s nádechem vracíme zpět.

Doporučený počet opakování je 10 na každou stranu, dvě až čtyři série, ale samozřejmě záleží na tom, jestli s cvičením začínáte, nebo už delší dobu posilujete.