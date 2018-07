Zuby moudrosti: trhat, nebo ne? Když nezlobí, mohou být i prospěšné

Zuby moudrosti v otázkách a odpovědích • Proč vůbec rostou, když jsou k ničemu?

Třetí stoličky jsou staré jako lidstvo samo a pro prapředky měly obrovský význam. Vyrostly jim totiž kolem dvaceti let věku, kdy už prakticky žádné jiné zuby neměli. Oproti současnosti tak tehdy stoprocentně plnily kousací a žvýkací funkci při rozmělňování potravy. • Proč někomu nerostou? Výskyt či naopak absence zubů moudrosti souvisí s vývojem lidstva, během kterého postupně dochází k jisté redukci chrupu, stejně jako například u ochlupení těla. Za další tisíce let už budou osmičky evolučně překonané, v podstatě vymizí a objeví se jen zcela výjimečně jako kuriozita. • Vyrostou vždy až v dospělosti? Celé zuby moudrosti se kompletně prořežou do úst průměrně kolem dvacátého roku věku. Ovšem i to je velice proměnlivé. Věk se dokonce liší i geograficky – pohybuje se od 14 let například u Nigerijců do přibližně 24 let u Evropanů.