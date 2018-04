Pět věcí, které je dobré vědět o zubech moudrosti

Zuby moudrosti jsou třetí stálé stoličky, které se lidem prořezávají v dospělosti mezi osmnácti a pětadvaceti lety, odtud také pochází jejich lidový název.

1. Dříve zachraňoval, dnes spíše škodí

Pro naše předky byly osmičky často jedinou záchranou – ve věku kolem dvaceti let, kdy se zuby moudrosti většinou prořezávají, už totiž o druhé zuby většinou přišli, a tak se jim ty zadní stoličky vyloženě hodily.

Dnešní člověk má ale ve dvaceti kompletní chrup, a kromě toho se čelist vývojem zmenšila. A tak jsou osmičky jaksi navíc a snaží se vecpat někam, kde na ně často není dost místa. To pochopitelně způsobuje spoustu problémů.

2. Špatně narostlé musí ven

To, jak moc vás v budoucnu osmičky potrápí, může zubní lékař zjistit předem. Rentgenový snímek čelisti by měl pořídit při preventivní prohlídce, a to ještě dřív, než se zuby začnou klubat, tedy nejpozději v šestnácti letech.

Snímek ukáže, jak jsou zuby moudrosti v čelisti uložené a jestli mají vůbec šanci se prořezat. Pokud jsou například zaklíněné napříč, je nejlepším řešením drobný chirurgický zákrok. Lékař prořízne dáseň, odstraní kousek čelistní kosti, zub vyjme a ranku několika stehy zašije.

3. Kazí se více než ostatní zuby

I když máte štěstí a osmičky vyrostou bez větších problémů, není ještě vyhráno. Jejich poloha způsobuje, že je čištění obtížné a kazí se častěji než jiné zuby. Nejhorší jsou ty, které se prořezaly jen částečně – dáseň kolem nich vytváří záhyb, ve kterém se zachycují zbytky potravy a vytváří tak ideální podmínky pro infekci. Správnou péči o osmičky neulehčuje ani to, že jsou většinou těsně natlačené na sousedních stoličkách.

Někteří lékaři proto při prvních potížích doporučují, se jich co nejdříve zbavit. S tím ale nesouhlasí zastánci čínské medicíny, podle kterých mají zuby moudrosti silnou vazbu na vaše vnitřní já. Zbavíte-li se jich bez opravdu vážného důvodu, údajně to může mít dopad na tělesné i duševní zdraví.

4. Horní zlobí méně

Copak horní, ty jdou jako po másle. Horší je to s dolními. Tak se to říká a stomatologové potvrzují, že oprávněně. Horní osmičky se většinou bez problémů zařadí do chrupu a bývají ve správné poloze. Pokud je nutné je vytrhnout, jde to snadno a rána se dobře hojí.

Zato dolní osmičky bývají mnohem častěji zablokované, vyrostou napůl či nakřivo. Příčinou je charakter čelistní kosti i sliznice: dolní zuby musí zápasit s hutnější, masivnější kostí a tuhou a vysokou sliznicí.

5. Pozor na nervy

Po stomatologickém zákroku si někteří pacienti stěžují na neobvyklé potíže: brnění nebo necitlivost brady či rtu. Jde o důsledek poranění takzvaného alveolárního nervu, umístěného v dolní čelisti. K takové komplikaci může dojít mimo jiné i při nešetrném trhání osmičky, spojeném s komplikovaným dobýváním kořene.

Nervový svazek totiž často vede přímo pod zubem nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Následky většinou po čase odezní, ve výjimečných případech ale mohou být i trvalé. Léčí se pomocí vitaminů skupiny B, biostimulace, masáží či laseru.