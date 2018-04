Zpověď běžců před maratonem. První z nich už start odkládají

Odvážným amatérským běžcům, kteří se už několik měsíců tvrdě připravují na berlínský maraton, položil iDNES.cz šest otázek. Jedna z nich zněla: "Věříte si, že maraton uběhnete?" Tři ze sedmi statečných přitom odpověděli, že se na zářijový běh ulicemi německé metropole ještě z různých důvodů necítí.

"Věřím, že maraton jistě uběhnu. Vím, že teď ne, ale na jaře to mám v plánu," svěřila se například Hana Šrytrová, jejíž přípravu narušila choroba. "Největší problém byl, že jsem onemocněla a musela tréninkový plán vysadit," prozradila.

Také Jana Tlustá a Jan Seidl otevřeně přiznali, že berlínský maraton by byl nad jejich síly. Na letošní berlínský si rozhodně netroufám, chtěl bych ale zkusit jarní maraton v Praze," řekl Jan Seidl.

Otázky pro sedmičku amatérských běžců:



1) Jak se po dvouměsíčním trénování cítíte?

2) Co je pro vás na tréninkovém plánu nejobtížnější?

3) Potýkáte se s nějakými problémy, krizí?

4) Věříte si, že maraton uběhnete?

5) Stanovil/a jste si čas, ve kterém chcete maraton uběhnout?

6) Co vám dal trénink pod vedením profesionálního trenéra Vladimíra Korbela?

Helena Chornozatonská:

1) Momentálně trochu zápasím s virózou. Jinak se cítím skvěle. Kéž bych měla tak o 10 let míň!

2) S přibývajícími kilometry uvedenými v tréninkových plánech je pro mě obtížnější dodržovat rychlost, kterou stanovil trenér. Zatímco delší trasy zvládám v pomalejším tempu, dá se říct bez problémů, kratší úseky, které se mají běžet rychle, mi dávají zabrat.

3) Krize? To ano, ale pořád si říkám, že ta největší krize pravděpodobně teprve přijde.

4) Doufám. Moc si to přeji a budu se snažit!

5) Zatím mojí jedinou ambicí je doběhnout dříve, než odnesou cíl... Teď vážně: Čas bych si podle pana trenéra měla stanovit, ale zatím jsem to ještě neudělala. Zatím jsem nikdy neuběhla ani půlmaraton. Vůbec nevím, co mě čeká.

6) Trénink pod vedením pana Korbela mi dal hrozně moc. Vidím vývoj, učím se plánovat (žádné alternativy, vynechávaní nebo přesouvaní tréninku), v mých trénincích se objevila disciplína. Poslouchám svůj dech a tep, snažím se běhat přes špičku. A nejdůležitější je samozřejmě motivace a podpora, kterou dostáváme od pana Korbela.

Komentář trenéra Vladimíra Korbela a tréninkový plán na následujících 7 dní:

Helena má problémy s klenbou obou nohou, a tak musí opatrně. I tak už se dostala na solidních 80 kilometrů za 7 tréninků. Má před sebou hodně slušnou běžeckou perspektivu.

1. trénink: 5 km v tempu 5:00 min/km + 2 x 1 km v tempu 4:45 min/km s int. 1:30 min

2. 13 km v tempu 5:30 min/km

3. 7 km v tempu 5:15 min/km

4. 16 km v tempu 6:00 min/km

5. 6 km v tempu 5:00 min/km + 1 km za 4:35 min

6. 13 km v tempu 5:30 min/km

7. 17 km v tempu 6:00 min/km

Hana Šrytrová:

1) V prvním měsíci jsem pociťovala únavu. Po doporučení trenéra, jak to napravit, se to zlepšilo.

2) To nemůžu posoudit, do této fáze jsem se ještě nedostala.

3) Největší problém byl, že jsem onemocněla a musela vysadit.

4) Věřím, že ho jistě uběhnu. Vím, že teď ne (kvůli výpadku nestíhám předepsaný trénink), ale na jaře to mám v plánu.

5) Na to jsem ještě nepomýšlela, ale až se dostanu do formy a začnu běhat větší objemy, tak si ho jistě stanovím.

6) Hlavně to, že i někdo jako já to zvládne, a to pod určitým vedením (rozpisy tréninků). Trenér je úžasný. Dostala jsem spoustu cenných rad, které mi pomohly nejen při běhání, ale i před a hlavně po něm.

Komentář trenéra Vladimíra Korbela a tréninkový plán na následujících 7 dní:

Hana měla smůlu. Musela brát antibiotika, a tak přerušila dost dobře zahájený trénink. V objemu se dostala na 50 kilometrů s níže uvedenou intenzitou běhu. V případě větší únavy jsem jí doporučil pár dní odpočinku.

1. trénink: 6 km v tempu 6:20 min/km

2. 8 km v tempu 6:50 min/km

3. 5 km v tempu 6:35 min/km

4. 8 km v tempu 7:20 min/km

5. 5 km v tempu 6:20 min/km

6. 8 km v tempu 6:50 min/km

7. 10 km v tempu 7:20 min/km

Jana Tlustá:

1) Po dvou měsících je to už závislost a běhání mě baví, každý den.

2) Nejobtížnější je zkombinovat čas, kdy můžu běhat. Najít si režim, abych mohla zkombinovat běhání i s jinými aktivitami ve volném čase.

3) Krizi mám pokaždé, když vyběhnu, ale už po patnácti minutách ji překonám, a pak je běhání spíš radostí.

4) Maraton snad někdy uběhnu, je to běh na dlouhou trať a ne každý na to má trpělivost, snad jí v sobě najdu.

5) Chtěla bych prvně uběhnout Pražský maraton, takže květen 2011?

6) Běhání pod vedením trenéra je úplně o něčem jiném. Jeho rady si beru k srdci a řídím se jimi, běhání je snazší. Naučila jsem se správně dýchat, rozcvičit před běháním i protáhnout se po tréninku, což jsem před tím nikdy nedělala.

Komentář trenéra Vladimíra Korbela a tréninkový plán na následujících 7 dní:

Jana začínala pomalu a tenhle pozvolný trénink jí vyhovuje. Není kam pospíchat. Naučila se soustředit při běhu na dýchání a zdá se jí, že jde najednou všechno lépe. Takže trochu přidáme na objemu:

1. trénink: 3 km v tempu 6:50 min/km

2. 5 km v tempu 7:20 min/km

3. 4 km v tempu 7:05 min/km

4. 5 km v tempu 7:50 min/km

5. 3 km v tempu 6:50 min/km

6. 5 km v tempu 7:20 min/km

7. 5 km v tempu 7:50 min/km

Vítek Lichtenstein:

1) Cítím se výborně. S trenérem jsme se soustředili na techniku běhu, vytrvalost, rychlost a další nutné aspekty v přípravě na maraton jako je například regenerace.

2) Na tréninkovém plánu je nejobtížnější najít si každý den čas na běhy, které jsou často delší jak patnáct kilometrů. Také se někdy vůbec donutit k tomu, abych šel běhat - hlavně ve špatném počasí.

3) Byl jsem dlouho zvyklý běhat deset kilometrů. Teď musím překonávat tuto hranici. Také se mi občas stane, že se na delších tratích "nudím" - proto běhám s mp3 přehrávačem.

4) Ano.

5) Mám hodně odvážný plán - uběhnout první maraton pod 3 hodiny, tak uvidíme...

6) Trénink pod vedením trenéra Korbela mi pomohl podívat se na vytrvalostní běhy z jiného pohledu. Předtím jsem běhal způsobem "nazout boty a běžet co nejdále a nejrychleji" - nyní se snažím soustředit na techniku běhu a dýchání. Běhání je teď daleko příjemnější. Společné tréninky jsou impulsem k uběhnutí maratonu, protože se neustále můžete s ostatními porovnávat - a nikdo nechce zůstat poslední, proto se snažíte být lepší a lepší.

Komentář trenéra Vladimíra Korbela a tréninkový plán na následujících 7 dní:

Vítek je fotbalista a rychlostních úseků tak naběhá dost. Je dost dobrý, a tak můžeme v tréninku trochu přidávat. Naběhá už 100 kilometrů za 7 tréninků a už se to začíná blížit běžeckému tréninku.

1. trénink: 6 km v tempu 4:30 min/km, int. 1 min, 2 x 2 km v tempu 4:00 s int.1 min

2. 15 km v tempu 5:00 min/km

3. 10 km v tempu 4:45 min/km

4. 20 km v tempu 5:30 min/km

5. 7 km v tempu 4:30 min/km, int 2 min, int 1 min 3 km za 12 min

6. 15 km v tempu 5:00 min/km

7. 20 km v tempu 5:30 min/km

Tomáš Hlivka:

1) výborně, trénink zvládám bez problémů. Myslím, že mi hodně pomáhá protahování, kompenzační cvičení a posilování zad a břicha.

2) Určitě jsou pro mně těžší krátké a rychlé úseky, po kterých jsem více unavený. Poslední týdny je už dost časově náročné běhat týdně přes devadesát kilometrů.

3) Je trochu problém najít rovnováhu mezi prací, tréninkem a volným časem, ale zatím to zvládám dobře díky velké motivaci - maratonu v Berlíně na konci září.

4) Myslím, že bych maraton uběhnul už teď, ale nevím jak moc v pohodě. Cítím, že ještě potřebuju hodně běhat a také bych rád trochu zlepšil rychlost.

5) Zatím ne, ještě nejsem moc spokojený s rychlostí, jejímu zvýšení se teď ale hodně věnuju.

6) Určitě hodně: Líbí se mi pestrý tréninkový plán a jeho týdenní aktualizace. Důležitá je pro mně také pozornost, kterou trenér věnuje technice běhu a posilování středu těla.

Komentář trenéra Vladimíra Korbela a tréninkový plán na následujících 7 dní:

Tomášovi jsem přidal víc rychlosti a pár kopců. Myslím, že tu rychlost potřebuje ještě zvýšit. Ale také dávat na sebe pozor. Tedy:

1. trénink: 4 x 400 m po 1:25 min, 6 km v tempu 4:30 min/km, 1 km v tempu 3:50

2. 3 x 4 km v tempu 4:45 min/km, int. 3 min

3. 8 km v tempu 4:45 min/km

4. 18 km v tempu 5:30 min/km

5. kopce - 8 x 300 m na Tf 175 - 180, int na TF 130 tepů/min + 2 x 2 km v tempu 4:30 min/km + 1 km v tempu 4:10min/km

6. 14 km v tempu 5:00 min/km

7. 20 km v tempu 5:30 min/km

Lukáš Kupec:

1) Cítím se zatím dobře. Jsem z fotbalu zvyklý na větší zátěž, i přesto je pro mě běh stále náročnější.

2) Nejobtížněji zvládám při běhu svoji hlavu. Je těžké udržet myšlenky a soustředit se pouze na udržení tempa.

3) Zatím mě potkaly jen lehčí zranění, které se dají rychle překonat. Krize zatím nepřišla.

4) Ano, jinak bych do toho přeci nešel.

5) Myslím, že je pro mě reálná možnost uběhnout maraton okolo tří hodin. Budu se snažit i o lepší výsledek.

6) Především zlepšení techniky běhu a dýchání. Větší motivace.

Komentář trenéra Vladimíra Korbela a tréninkový plán na následujících 7 dní:

Lukáš odjel na dovolenou a tak jsem mu dal trochu volnější sedmičku, jen tak aby nezapomněl běhat. Zopakoval si alespoň stávající program. Má solidní progres. Dostal se na 70 kilometrů, ale má daleko na víc.

1. trénink: 6 km v tempu 4:45 min/km

2. 11 km v tempu 5:15 min/km

3. 6 km v tempu 5:00 min/km

4. 14 km v tempu 5:45 min/km

5. 7 km v tempu 4:45 min/km

6. 11 km v tempu 5:15 min/km

7. 15 km v tempu 5:45 min/km

Jan Seidl:

1) Měl jsem zdravotní problémy, takže jsem delší čas vynechal, ale teď se cítím odpočatě. Odpočinek jsem již potřeboval.

2) Časová náročnost – skloubit běhání s prací a rodinou.

3) Mám problémy se zády a achilovkou.

4) Na letošní berlínský si rozhodně netroufám, chtěl bych zkusit jarní Pražský maraton.

5) Zatím ne, ale někde kolem 3,5 hodiny.

6) Komplexní představu o fungování těla v závislosti na tréninku. Nutnost protahování, relaxace, výživa a spoustu dalších věcí – ten přístup je opravdu profesionální a pro mě velmi podstatný a důležitý.

Komentář trenéra Vladimíra Korbela a tréninkový plán na následujících 7 dní:

Honza měl smůlu, protože ho postihly lehčí zdravotní problémy. Do tréninku jsem musel zařazovat krátké přestávky.

1. trénink: 6 km v tempu 4:45 min/km

2. 11 km v tempu 5:15 min/km

3. 6 km v tempu 5:00 min/km

4. 14 km v tempu 5:45 min/km

5. 7 km v tempu 4:45 min/km

6. 11 km v tempu 5:15 min/km

7. 15 km v tempu 5:45 min/km