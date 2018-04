Žluté lázně byly plné pohybu

Hirka

Cvičení ve fitness-centru nám přináší mnoho pozitivního, ale i když zapojíme všechny možné stroje, dochází přece jen k jednostrannému zatěžování organismu. Proto je velmi důležité zařadit do svého wellness programu doplňkové aktivity, především aerobního charakteru, při kterých si protáhnete, uvolníte a zrelaxujete celé tělo.Soutěžící wellness programu Tak už začni! spolu s ostatními čtenáři našeho deníku si v sobotu 18.8.2007 užívali na Čtenářském dni v O2 Žlutých lázních.Pohodový den, kterému přálo i počasí, nabídl všem zajímavý celodenní program Active Wellness a Metropolitního Expresu. Na úvod se všichni zahřáli hodinkou aerobiku a při protahovacích cvičeních pod dohledem zkušené lektorky Evy Loosové, která naučila svou zajímavou sestavu i úplné začátečníky.Spalování tuků pak všem šlo samo! Zadýchané, ale spokojené a rozhýbané soutěžící a návštěvníky pak do své péče převzal Ivan Hrdý, garant soutěže za relaxaci. Ve svém bloku celou skupinu zasvětil do tajů jógy, správného dýchání a tradičního taiči, které v mateřské Číně provozují najednou při společných cvičeních na velkých prostranstvích stovky i tisíce lidí. Dávají tak prostor své vnitřní energii, uvolňují stres a vnitřní napětí.Na závěr tohoto bloku pak všichni zhlédli a vyzkoušeli prvky bojového umění aikidó, které dosud znali z akčních filmů se Stevenem Seagalem. A aby se bojovému umění všichni přiblížili opravdu jen na pár metrů, o to se ve své ukázce thajského boxu následně postarali ti nejpovolanější, čeští reprezentanti, včetně dvojnásobného mistra světa Ondřeje "Spejbla " Hutníka.Své vděčné publikum, které je mnohokrát odměnilo bouřlivým potleskem, zaujali tak, že si na závěr mnozí z přihlížejících sami rádi vyzkoušeli tvrdost tohoto sportu.Své dosavadní natrénované hodiny v posilovně soutěžící zúročili v soutěži v tlacích s činkou na lavičce, takzvaném benchpressu, do které se přihlásilo na čtyřicet odvážlivců.A naše dámy se opravdu neztratily. Katka Harazimová a Katka Dušková obsadily medailová místa. Gratulujeme! Nezaostávali ani pánové. Že jsou ve správných rukou, to jim dokázali jejich trenéři z Active Wellness Vláďaa Lukáš Šprachta, kteří před sebe na stupně vítězů už nikoho nepustili.Jak namáhavým sportem může být pohyb na lodi, to si pak každý mohl vyzkoušet na veslovacím trenažéru. Stačila minuta a půl, aby se člověk dozvěděl, jak na tom je se svou fyzičkou. Obě nářadí zapůjčená z fitness centra R5 v pražské Růžové ulici nezahálela ani po ukončení soutěží a každý z nově příchozích si je mohl vyzkoušet a prověřit své svaly.Soutěžící, dbalí svých stravovacích plánů, si z nabídky jídel vybírali ta "svoje" , často se i navzájem hlídali, aby nebyl ohrožen jejich kalorický příjem. O výdej se pak sami postarali při dalších soutěžích. Velmi se pobavili u oblíbeného pétanque a radost z vrhání koulí by jim záviděla i Helena Fibingerová.Týmového ducha pak utužili při beachvolejbale a klecovém fotbálku smíšených družstev. Povedlo se jim tak zpestřit cvičební plán, a hlavně opět o kousek utužit skvělou partu.