Šest zlozvyků, kterými si na pláži ničíte oči

S příchodem slunečních dní vyrážejí lidé do obchodů, aby si pořídily nové sluneční brýle. Většina z nich přitom už ví,...

Nezapomínejte na sluneční brýle pro děti, varovala on-line lékařka

Ačkoli si mnozí dospělí nedovedou představit, že by do prudkého slunce vyšli bez brýlí, na své děti jako by zapomínali....