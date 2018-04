Zkušenost s únikem moči má až 51 procent žen

Podle jiné studie se opakované problémy s udržením moče vyskytují u 31 % jinak zdravých žen.

Důvodem častějšího výskytu u žen je odlišná stavba pánve u muže a ženy. Muži mají močovou trubici delší a silnější svalovinu pánve. U žen je naopak svalovina pánve slabší a navíc po klimakteriu dochází k jejímu dalšímu oslabení. Proto se také inkontinence vyskytuje nejčastěji u žen po menopauze.

Nejčastěji za to může pokles pánevních orgánů

Příčiny vzniku inkontinence mohou být různé. Nejčastěji se neudržení moče vyskytuje při poklesu pánevních orgánů. Dochází tím i k poklesu močového měchýře a močové trubice, a tím se výrazně snižuje síla svěrače.

Další příčinou může být zvýšená citlivost močového měchýře. Takto postižený močový měchýře se začne sám od sebe stahovat a pacient to vnímá jako silné nucení na moč a pokud není na blízku toaleta může dojít i k úniku moče.

Další vzácnější příčiny úniku moče mohou být po operacích v pánvi, kdy může být přímo porušen svěrač. Také úrazy nebo nemoci páteře nebo mozku (ateroskleróza, stavy po mozkové mrtvici) může vést k vzniku inkontinence.

Léčba může být u každé ženy odlišná

Pro úspěšnou léčbu je nutné inkontinenci nejprve klasifikovat, protože pro jednotlivé typy inkontinence může být odlišná léčba.

Nejčastěji se vyskytuje takzvaná stresová inkontinence. Stresová neznamená psychický stres, ale to, že k úniku moče dochází stahem břišní svaloviny, například při kašli, kýchnutí, smíchu, ale také při zvedání něčeho těžkého a u těžších forem při chůzi.nebo menším pohybu.

Druhým nejčastějším typem je tak zvaná urgentní inkontinence. Pro tento typ inkontinence je typické náhle silné nucení na moč (většinou v ten nejméně vhodný okamžik), po kterém dochází k úniku moče. Na rozdíl od stresové inkontinence není příčina v oslabeném svěrači, ale je to onemocnění svaloviny měchýře, která se sama od sebe stahuje. Tento stav se odborně nazývá nestabilní nebo také hyperaktivní měchýř. Dalším typem je kombinace obou předešlých tak zvané smíšená inkontinence.

S léčbou se nesmí otálet

Co dělat pokud někdo trpí inkontinencí? Rozhodně není správné řešení čekat, že se "to" zlepší samo nebo že neudržení moče je nutný příznak vyššího věku. Je vhodné vyšetření u praktického lékaře, případně u urologa nebo gynekologa. Tam by se měla inkontinence správně vyšetřit. Vyloučit jiné závažné onemocnění, které by se mohlo neudržením moče pouze projevovat a samozřejmě i účinně léčit.

Léčba stresové inkontinence by měla začínat neinvazivními metodami. Na prvním místě je cvičení na posílení svaloviny pánve a redukce hmotnosti, pokud je nadváha. Efekt posilování pánevního dna se dostaví až po několika týdnech, a proto je nutná pevná vůle a vytrvalost. Pokud je stresová inkontinence závažná, nebo cvičení pánevní svaloviny je neúčinné, provádí se operační léčba. V dnešní době se provádějí nejčastěji miniinvazivní operační postupy.

V léčbě urgentní inkontinence jsou nejdůležitější medikamenty. Existuje celá řada moderních léků, které jsou velmi účinné a s minimem nežádoucích účinků. Redukce případně nadváhy a cvičení pánevního dna může být vhodným doplňkem k léčbě.

Jako u všech onemocnění je nejlépe inkontinenci předcházet. Lze tedy doporučit zdravý životní styl, nekouřit, vyvarovat se nadváhy. Pokud se již neudržení moče objeví je vždy účinnější a méně náročné ho léčit včas.

Článek vznikl ve spolupráci se serverem www.hyperaktivnimechyr.cz.