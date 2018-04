Zjistěte, proč vás bolí kolena

Spousta lidí žije v představě, že dokud není koleno oteklé, nejde o nic vážného a nejlepší léčbou je pohyb. Proto se koleno snaží rozhýbat, i když často docílí pouze zhoršení příznaků a v extrémním případě i nevratných změn. Zánětlivé procesy a další onemocnění totiž mohou v kolenech probíhat i bez otoku a projevovat se například "jen" omezenou hybností nebo bolestí při zatížení kloubu. Podívejte se, čím vším mohou vaše kolena trpět a kdy je potřeba navštívit odborníka.

Praskání a loupání

I když jde o velmi nepříjemné zvuky či pocity, které se objevují nejčastěji při ohnutí kolena, praskání a loupání je poměrně časté a občas se objeví u naprosté většiny lidí. Nemusí jít přitom o symptom onemocnění či problému. Pozornost je však potřeba těmto projevům věnovat, pokud jsou spojeny s bolestivostí. Podobně se totiž může projevovat například natržená šlacha.

Skřípání a vrzání

Pocit vrzajícího a skřípajícího kolena (někdy je tento pocit ještě umocněn v okamžiku, kdy si na koleno přiložíte ruku) je často spojen s opotřebovanou chrupavkou. V takovém případě totiž, zjednodušeně řečeno, kosti "vržou" o sebe. Podobné problémy jsou časté u pacientů s artritidou. Pokud jste mladší padesáti let, je nepravděpodobné, že by se ve vašem případě jednalo o artritidu, a problém může být způsoben například prodělaným zraněním v minulosti. V každém případě se však jedná o nepříjemnost, o které by měl vědět váš lékař, protože může být symptomem závažného onemocnění nebo zranění.

Uzamknuté koleno

O "uzamčeném kolenu" mluvíme v případě, že člověk nedokáže koleno ohnout nebo narovnat. Může k němu dojít například, pokud něco uvnitř kolena blokuje jeho pohyb (jde například o situaci, kdy se do kolenního kloubu vklíní kousek chrupavky). Stejně tak však může jít o situaci, kdy je bolest jakousi prevencí proti pohybu kolena. V každém případě příčinu musí určit lékař, který také rozhodne, jestli je nutné odstranit mechanickou překážku, nebo jde o symptom vážnějšího onemocnění a zranění.

"Vyhozené" koleno

Stabilita kolenního kloubu je zajištěna vazy spojenými s holenní a stehenní kostí. Když jsou vazy natažené nebo dokonce přetržené, koleno se uvolní. Postižený má potom pocit, jako by "nesedělo" správně na svém místě, nebo se dokonce posune stranou. Téměř vždy je tento problém spojený se zraněním vazů.

Oteklé koleno

Otok kolena vás vždy upozorňuje na závažný problém. Pokud se otok dostaví do jedné hodiny po zranění, jedná se nejspíš o zranění vazů nebo o frakturu holenní kosti. Jestliže se otok rozvíjí několik hodin nebo dní, pravděpodobně jste si poranili meniskus nebo je příčinou výron. Oteklo vám koleno bez toho, že byste se poranili? Potom mezi možné příčiny patří artritida, dna nebo jiný zánětlivý proces v kolenním kloubu.

Kde a kdy vás to bolí?

Pro rozpoznání příčiny bolesti kolena je také mimořádně důležité místo, kde se bolest objevuje. Pokud vás bolí koleno jakoby zepředu, existuje velká pravděpodobnost, že bolest souvisí s čéškou. Bolest uvnitř kolena je zase spíše spojena s poškozením menisku, vazů či artritidou kloubu. Bolí vás koleno zvenčí nebo po straně? Na vině může být opět poškození menisku, postranních vazů nebo opět artritida. S čéškou může být ještě spojena i bolest pod kolenem.

Důležitým diagnostickým vodítkem jsou také specifické situace, při kterých vás koleno/a bolí. Bolest objevující se nebo zhoršující se při chůzi dolů po schodech je často spojená s čéškou. Častá je například při chorobném změknutí chrupavky a dalších onemocněních. Pro časná stadia artritidy je zase typická ranní bolest kolena, kdy dělá postiženému problémy vůbec se zvednout z postele a chodit. Když se však člověk "rozhýbe", je bolest méně intenzivní, nebo dokonce ustává úplně.