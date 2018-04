Zjistěte obsah kalorií a cholesterolu

14:14 , aktualizováno 14:14

Většina lidí ví, co by zhruba jíst měl a co ne. Málokdo však umí určit, nakolik je potravina "kalorickou bombou" a naopak nakolik je energeticky zanedbatelná. Zpočátku vám to možná bude dělat potíže, ale vyplatí se to.