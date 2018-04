Jsou manželé, oba jsou HIV pozitivní. A mají dvě zdravé děti

Už třetím rokem žije celá rodina v ochranné zóně pražského Domu světla, kde každý den procházejí kolem nástěnky s nápisem "Láska může i zabíjet".

Oba to vědí, oba se podle toho řídí. Vědí, že kvůli dětem musí být ostražití a dbát na maximální hygienu.

"Když třeba vařím a říznu se, hned musím všechno opláchnout, zalepit, dezinfikovat," vykládá žena. Nechce virem HIV nakazit někoho dalšího, jako to nevědomky udělal její muž jí.

Nakazil se ve vězení

Muž je HIV pozitivní už 15 let, ona 6 let. On se nakazil od spoluvězně ve vězení. Poprali se a nakažená krev se mu dostala do rány.

Bezplatné a anonymní testování na HIV Dům Světla, Malého 3/282, Praha 8 Pondělí: 16-18 hodin

Středa: 9-12 hodin Nemocným pomáhá Česká společnost AIDS pomoc - http://www.aids-pomoc.cz

Když si odpykal trest, ještě nevěděl, že se z jednoho vězení dostává do jiného. Do vězení lidí s HIV.

Našel si ženu a pak spolu čekali první dítě. Při běžných těhotenských testech se přišlo na HIV.

"Volala mi gynekoložka, že musím okamžitě přijít," vzpomíná žena. Když se dozvěděla diagnózu, dva dny proplakala.

Dostavil se strach. Strach o to, co bude dál, jak se postarají o dítě.

HIV umíme léčit, nikoli vyléčit

Doktor Ladislav Machala z AIDS centra Na Bulovce říká, že třicetiletý pacient s HIV má reálnou šanci, že se dožije průměrné délky života. Pokud ovšem přijde ke specialistovi včas a zahájí léčbu. A může mít i zdravé děti - jako manželé z Domu světla.

"HIV je chronickou infekcí, kterou neumíme vyléčit, ale umíme ji léčit," konstatuje Machala.

Manželé z Domu světla spolu žijí roky a zatím mají chorobu pod kontrolou. O HIV ví jen jejich nejbližší příbuzní. "Myslím, že nikdo víc to nepotřebuje vědět," říká muž.

Užíváme si každé chvilky

I když by manželé podle lékařů měli mít pohlavní styk pouze s ochranou, striktně to nedodržují. A tak přišlo druhé těhotenství. Neplánované. I druhé dítě se narodilo zdravé.

Na bydlení v Domě světla si rodina nemůže stěžovat. "Žije se nám tady dobře," shodují se. Do budoucnosti si hlavně přejí, aby zabezpečili své děti, aby se měly dobře.

Společný rodinný život si užívají, byť musí brát léky a jsou ve stresu, aby se jim zdravotní stav nezhoršil. "Užíváme si každé chvilky. Nad smrtí už nepřemýšlíme, vždyť vás klidně může srazit auto před domem," říká žena.