Nechte žiletku v octu rozpustit. Trvá to pár dní. Po rozpuštění několikrát denně potírejte postižená místa. Vypadá to sice šarlatánsky, také to moc nevoní, ale není to finančně ani časově náročné a za pokus to určitě stojí. Většina lidí nevěří, že se žiletka skutečně rozpustí.

Regina Beránková, Brno