Dětí s nádorovým onemocněním každý rok přibývá, 80 procent se vyléčí

Dětí, u kterých lékaři diagnostikují zhoubný nádor, přibývá každoročně asi o procento. Podle přednosty motolské Kliniky dětské hematologie a onkologie profesora Jana Starého jde o stejný vývoj jako v jiných evropských státech.

S dvacetiprocentním podílem jsou po leukémii druhým nejčastějším onemocněním nádory mozku. "Následují maligní lymfomy, sarkomy kostí a měkkých tkání, tzv. embryonální nádory malých dětí postihující ledviny, nadledvinky, játra, sítnici oka," řekl iDNES.cz profesor Starý.

Stejně jako u dospělého choroba poškodí genetickou výbavu buňky, která se následně vymkne kontrole organismu, rozmnožuje se a mění na buňku "nesmrtelnou", která se u dětí častěji a dříve než u dospělých šíří krví a mízou do jiných orgánů (metastázy).

"Co je toho příčinou, většinou nevíme. Asi u 10 procent nádorů dětí je prokázána dědičná dispozice, u části z nich je prokázáno první poškození buňky již v nitroděložním životě, například u nejčastějšího dětského nádoru, akutní lymfoblastické leukémie," řekl Jan Starý z Fakultní nemocnice Motol.

Varovat rodiče může zvyšující se únava

Jak se dá nádorové onemocnění u malého dítěte včas odhalit? Podle profesora Starého záleží příznaky na typu zhoubného nádoru i místě, kde začne růst. "U leukémie je to často zvyšující se únava při chudokrevnosti, krvácivé projevy na kůži a sliznicích, bolesti dolních končetin," konstatuje Starý. Dodal, že ke správné diagnóze většinou lékaře nasměrují změny krevního obrazu.

"U nádorů mozku se vyskytují bolesti hlavy, ranní zvracení, změny chování. U lymfomů zvětšující se mízní uzliny na krku, dušnost, kašel, zvětšující se břicho. U kostních nádorů bolest, která budí dítě i v noci, otok. U nádorů v dutině břišní zvětšující se břicho, nádor vyhmatají rodiče například při koupání dítěte," říká.

I vy můžete pomoci Klinika dětské hematologie a onkologie v Motole

Nejen finanční dary, ale i pomoc dobrovolníků zlepšuje život malých onkologicky nemocných pacientů. Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Podporuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Nadační fond Dobrý anděl

Pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do finanční tísně.

Neléčené nádory vedou rychle ke smrti. Jenže u nejčastějšího typu onemocnění, akutní lymfoblastické leukémii, je šance na vyléčení víc než 80 procent. Chorobou ročně onemocní asi 65 dětí, obvykle ve věku dvou až pěti let.

Děti podstupují komplexní onkologickou léčbu stejně jako dospělí. Tedy jdou na operaci, pak následuje ozařování a chemoterapie. Oproti dospělým pacientům mají výhodu, že nádory dětí lépe reagují na chemoterapii.

"Vyvíjející se dětský organismus je ale ohrožen větším výskytem pozdních následků této léčby, než je tomu u dospělých," upozornil profesor Jan Starý.

Na léčbu dětské leukémie se specializuje osm klinik: Praha-Motol, Brno, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň a České Budějovice. U jiného typu nádoru se dítě léčí v pražském Motole, nebo v brněnské dětské nemocnici. Pomoc psychologa je samozřejmostí.

Děti jsou statečnými pacienty

"Vyléčíme více než 80 procent dětí se zhoubnými nádory. Léčba je ale velmi náročná, dlouhá, s řadou potenciálních i život ohrožujících komplikací. Jedním z předpokladů úspěchu je nastolení důvěry mezi ošetřujícími zdravotníky, dítětem a jeho rodinou," poznamenal profesor Starý.

Léčba trvá několik měsíců až dva roky. Pokaždé ovšem nekončí šťastně.

"Domnívám se, že děti jsou lepší pacienti než dospělí. Nezaobírají se tolik tím, co bude, ale přítomností. Výjimkou jsou samozřejmě dospívající. Jejich duše bývá velmi komplikovaná," řekl Starý.

"Nejtěžší je oznámit rodičům dítěte, že léčba selhává, že se nemoc vrátila, že jsou léčebné možnosti vyčerpány a není naděje na vyléčení."

Po pěti letech od diagnózy je ovšem šance na vyléčení více než 90 procent.

Profesor Starý si pochvaluje, jak se od 90. let léčba zhoubných nádorů u dětí zlepšila."Velký nárůst prostředků investovaných do zdravotnictví a možnost zapojení se do mezinárodní spolupráce v léčbě těchto vzácných onemocnění zvýšily šanci na vyléčení zhruba o 20 procent, což znamená obrovský pokrok."