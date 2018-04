Ženy zapomínají brát antikoncepci

Jinak by nechtěných těhotenství bylo více, říká gynekolog Vladimír Mulač.

Rozhodující pro fungování perorální antikoncepce je, aby se žena s tabletou sžila. Farmaceuti se snaží objevit způsob, který by zapomínání minimalizoval.

Jeden z výrobců antikoncepce, působící i na českém trhu, nabízí uživatelkám svých produktů elektronickou kartičku, která je vždy ve stejný čas po tři měsíce zvoněním upozorňuje, že si mají vzít pilulku.

Hormonální antikoncepci je třeba brát ve stejnou dobu. Podle Mulače je ze zdravotního hlediska optimální užívání pilulek večer. S hormony se musí vyrovnávat játra, která mají přes den více práce než v noci.

Pokud si žena vzpomene na pilulku do 12 hodin od okamžiku pravidelného užívání, nevzniká žádný problém. Jestliže uplynulo více než 12 hodin, účinná hladina hormonu, která brání uvolnění vajíčka z vaječníku, již poklesla natolik, že existuje riziko otěhotnění.

Největší riziko nechtěného těhotenství nastává v prvním týdnu jednadvacetidenního cyklu užívání antikoncepce. Zapomenutou pilulku je třeba užít co nejdříve, i kdyby si měla vzít dvě najednou. Zároveň je třeba celý týden používat při sexuálním styku kondom.

Jestliže žena zapomene ve třetím týdnu, pak má dvě možnosti. Buď by měla vzít chybějící prášek dodatečně, nejpozději druhý den s následujícím, a poté pokračovat v pravidelném užívání. Po dokončení sady by však neměla vynechat obvyklých sedm dní, ale měla by ihned pokračovat v užívání nového balení.

Druhou možností je spolu se zapomenutou pilulkou balení odložit a zahájit "volný" týden, po němž bude následovat další balení.