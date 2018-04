Ženy s rakovinou prsu mají lepší vyhlídky

ČTĚTE TAKÉ:

"Zvýšený výskyt karcinomu prsu byl zaznamenán ve většině vyspělých zemí, mezi něž patří i Česko," říká Luboš Petruželka, přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

"Je určitou daní za prodlužování délky života a za změnu životního stylu," vysvětluje.

Vpadlá místa nebo výtok z bradavky jsou podezřelým znamením. Dnes však ženy mezi 45 a 69 lety mohou svou nemoc objevit dlouho před těmito příznaky, ale jen za předpokladu, že chodí na pravidelná mamografická vyšetření.

Plošný program začal v roce 2002 a jeho přínos je evidentní. Přednosta Radiologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Jan Daneš vyčíslil, že díky němu je osmdesát procent zachycených nádorů v raném, a tudíž snáze léčitelném stadiu.

"Před rokem 2002 to bylo jen 40 procent zachycených nádorů," doplnil. Většina žen se tehdy k lékaři dostala až s pokročilou rakovinou prsu.

Mladé pacientky mají horší prognózu

Zatímco přínos mamografického screeningu je zřejmý, kolem metody samovyšetření prsu panují mezi odborníky neshody. Většina klinických studií totiž neprokázala zásadní vliv samovyšetření na odhalení rakoviny.

Přesto gynekologové samovyšetření nezavrhují úplně. Žena se naučí lépe se vyznat ve svém těle a dříve pozná, že se s jejím prsem něco děje.

Je také důležitá doba, kdy se karcinom prsu u ženy objeví. Mladší ženy onemocní méně často, ale pokud se u nich najde nádor, bývají na tom hůře.

Pavel Strnad, vedoucí lékař Centra pro nemoci prsu, vysvětluje: "Pacientky v tomto věku mají obecně horší prognózu, jelikož jejich nádory rychleji rostou, častěji postihují lymfatické uzliny a hůře u nich zabírá hormonální léčba."

V mladším věku se nádor většinou vyskytuje u žen, které sklony k němu zdědily. A z toho je třeba vycházet při prevenci této nemoci.

Ženy by měly vědět, zda je v jejich příbuzenstvu tato choroba častá. Riziko se ještě zvyšuje tím, pokud měl nějaký předek nález v obou prsech nebo ve velmi mladém věku.

Jestliže má žena takovéto podezření, měla by jít po poradě se specialistou na genetické vyšetření.

"I přes to, že se aktivně snažíme o genetickém vyšetření šířit informace, odhaduji, že ho podstoupí méně než 30 procent lidí, kteří by ho potřebovali," soudí Jan Novotný z Komplexního onkologického centra. Avšak ani toto vyšetření se nehodí pro každou mladou ženu.

Projekt Eva 35

Odborníci se snaží v rámci Projektu Eva 35 založit databázi pacientek s karcinomem prsu do 35 let a nabádají řadové gynekology, aby se připojili.

Jeden z tvůrců projektu, onkolog Bohuslav Konopásek, vysvětluje: "O tyto pacientky by se nadále staral jejich lékař, kterému bychom zajistili speciální vyšetření na našem pracovišti. Například my bychom udělali genetické vyšetření, ale výsledek by pacientce sdělil její gynekolog."

Pomoc, moje žena je nemocná!

Každá vážná choroba poznamená kromě nemocného i celou jeho rodinu. Manželé, děti nebo rodiče by rádi pomohli, ale tápou v množství nesrozumitelných informací, potýkají se s intimními problémy a rozpačitými situacemi spjatými s rakovinou prsu.

"Nevařte ženě při chemoterapeutické léčbě její oblíbené jídlo. Jídlo, které měla vždycky ráda, se jí v mysli nenávratně spojí s chemoterapií."

Takové a podobné postřehy a rady mohou nejen manželé nemocných najít v knize Marca Silvera Moje žena má rakovinu prsu.

Muži a další blízcí v ní najdou vysvětlení odborných termínů lékařských zpráv, blíže si představí různé zákroky, lépe pochopí neobvyklé reakce své ženy.

Kniha přináší i seznam mamografických pracovišť a občanských sdružení, jež se věnují pacientkám s rakovinou prsu.

Předejděte zhoubné nemoci

• Vyznejte se ve svém těle

Můžete se vyšetřovat jednou za měsíc sama, nejlépe kolem osmého dne po začátku menstruace. Vyšetřujte se vestoje a vleže krouživými pohyby, nevynechejte bradavku ani podpaží. Všímejte si zabarvení nebo změny struktury kůže, výtoku z bradavky, vpadlých míst.

• Nepanikařte, ale neváhejte

Ne každý útvar, na který v prsu narazíte, musí nutně znamenat nádor. Až osmdesát procent bulek, které si ženy objeví, nejsou rakovinné povahy. Mohou to být cysty naplněné tekutinou. Nejen kojící ženy se mohou potýkat se zánětem prsu, který se projeví tvrdnutím, zarudnutím a zvýšenou teplotou.

• Choďte na prohlídky

Pokud je vám více než 45 let, máte nárok každé dva roky na speciální rentgenové vyšetření neboli mamograf. Kontrolu hradí pojišťovna, pokud byste chtěla chodit dříve nebo častěji, zaplatíte za jedno vyšetření zhruba 300 až 500 korun. Ženy, které měly nemoc v rodině, by měl lékař sledovat od mládí.

• Zeptejte se příbuzných

Jen u desetiny pacientek s rakovinou prsu je jejich nemoc geneticky podmíněna, jenže ženy z této skupiny také onemocní často v nižším věku, tedy ještě před čtyřicátinami. Průběh nemoci je pak rychlejší a má horší prognózu. Měla-li rakovinu prsu matka, sestra nebo dcera již před menopauzou v obou prsech, zřejmě byste mohla mít i vy zvýšené riziko pro její vznik. Obraťte se na pracoviště, která genetická vyšetření provádějí.