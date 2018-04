Ženy s nádory mají šanci mít děti

Pro australskou zpěvačku Kylie Minogue je to jediná šance, jak nepřijít o možnost mít děti.

Když lékaři zjistili, že trpí rakovinou prsu a čeká ji ozařování a chemoterapie, při které hrozí neplodnost, odejmuli jí části vaječníků a ty zmrazili. Vaječníky teď čekají v laboratoři, až se Minogue vyléčí. Pak vyjmutou tkáň rozmrazí a vrátí ji zpět do zpěvaččina těla. A budou doufat, že se uchytí a začne zase produkovat zdravá a zralá vajíčka.

Zákrok, o němž tento týden informoval britský list The Sun, se už nějaký čas dělá i v Česku. V mrazicích boxech center, které se specializují na umělé oplodnění, čekají desítky zamrazených částí vaječníků.

Patří ženám, které podobně jako Minogue onemocněly rakovinou a nechtějí se kvůli drastické léčbě, která ničí pohlavní buňky, vzdát vidiny mateřství. Úspěšnost této metody však zatím není valná.

"Narodilo se tak dosud jen jediné dítě, bylo to loni v Belgii. Zatím tedy tato metoda dává spíše teoretickou šanci do budoucna. Že by s tím dnes někdo uměl něco dělat, bohužel, není pravda," podotýká Tonko Mardešič z Centra asistované reprodukce Pronatal v Praze.

I v laboratoři Pronatalu čeká na své majitelky zhruba dvacet zamrazených částí vaječníků. Stejně jako v dalším českém sanatoriu pro léčbu neplodnosti Iscare.

"Jsou účinnější metody, jako třeba zmrazení už hotových embryí. Jenže u některých žen je nelze použít. Třeba proto, že žena ještě nenašla partnera, s kterým chce dítě," vysvětluje Mardešič. Zmrazit lze i samotná zralá vajíčka, které lékaři později oplodní ve zkumavce. "Děti, které přišly na svět tímto postupem, už máme dvě," dodal Mardešič.

Ani tato metoda však není vhodná pro každou ženou, která rakovinou onemocní. "Když je třeba začít s chemoterapií okamžitě, tak to nejde. Ještě před odběrem vajíček z ženina těla a jejich zamrazením musí žena nejprve podstoupit stimulaci vaječníků, aby vajíčka dozrála. To trvá několik týdnů a tolik času není," upřesňuje Milan Mrázek ze sanatoria Iscare.

A právě v těchto případech, kdy nic jiného nepřipadá v úvahu, přichází ke slovu revoluční metoda se zmrazováním vaječníků. To když vaječník není sám napadený rakovinou ani metastázami. "Zamrazili jsme tak už části vaječníků desítkám žen, které se léčí s rakovinou. Vrátit tkáň zpátky jsme ale zatím nezkusili ani jednou. Čekáme, až medicína v tomto postoupí," upřesnil Mrázek.