Ženy mají v průměru za život pět sexuálních partnerů, Češky sedm

Polovina Češek se chrání hormonální antikoncepcí, zbytek volí jako hlavní ochranu většinou kondom. Průzkum rovněž zjistil, že Češky po nechráněném sexu vyčkávají s řešením zbytečně dlouho. Jen tři z deseti by použily pohotovostní pilulku, každá devátá v této situaci jde na interrupci. V průzkumu odpovídalo 7 000 žen od 15 do 49 let z patnácti zemí světa.



Sex dvakrát týdně

"V počtu sexuálních partnerů Češky převyšují průměr a uvádějí jich sedm, 19 procent přiznává v dosavadním životě deset a více sexuálních partnerů," uvedl Peter van der Wildt, ředitel výzkumné agentury Millward Brown, která průzkum provedla. V Česku oslovila 500 žen.

V průměru mají ženy 2,3 pohlavních styků týdně, Češky jsou o něco méně sexuálně aktivní (1,9). Nejnáruživější jsou podle průzkumu Rusky (2,6), svou vášnivost nezapřou ani Španělky, ty mají 2,1 styků týdně.



Třetina párů zažije nehodu s kondomem

Z dotázaných Češek 14 procent uvedlo, že jako hlavní antikoncepční metodu užívají kondom, celosvětově na něj spoléhá 27 procent žen. Téměř třetina přiznala, že se jim při sexu s kondomem stala nehoda a vyvstalo riziko nechtěného otěhotnění.

"Jen tři z deseti Češek by bezprostředně po nechráněném sexu použily pohotovostní antikoncepční pilulku, každá devátá se vystavuje riziku drastického řešení v podobě potratu. Je to víc než ve sledovaných západoevropských zemích, i zemích sousedních, včetně Slovenska," uvedl ředitel.

Docentka klinické psychologie Sexuologického ústavu Laura Janáčková připomněla, že potrat je obrovským zásahem do zdraví a především psychiky žen, který je může ovlivnit na celý život. "Má také výrazný vliv na partnerské vztahy, jak aktuální, tak i budoucí. Proto je rozhodně žádoucí se tomuto zákroku v maximální možné míře vyhnout," řekla. Pode průzkumu přitom tento zákrok podstoupilo 19 % dotázaných žen, z toho polovina více než jednou.



Druhou nejčastější metodou ochrany před početím je hormonální antikoncepce, na kterou se spoléhá 22 procent oslovených žen. U nás je ale toto číslo vyšší, podle loňských dat společnosti Factum Invenio ji užívá až 70 procent Češek ve věku od 15 do 29 let a polovina žen ve věku 30 až 44 let. Tento fakt se v poslední době stal terčem kritiky ze strany odborníků. Kromě jiného i proto, že neochrání před pohlavně přenosnými chorobami.



Sedmnáct procent žen se spoléhá na riskantní přerušovanou soulož anebo nepřesné počítání plodných a neplodných dnů. Možná by svou ochranu přehodnotily po zjištění, že 27 procent z nich do roka otěhotní.

