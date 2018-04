Sedm výmluv, proč ženy nebaví kolo. Co vy? Napište blog a vyhrajte

Napsaly jste nám v Kavárničce a na Facebooku: Povídáte si v Kavárničce a na Facebooku Plaminek: Jezdila jsem často, hodně, krátké trasy, dlouhé trasy, šílené terény i silnici, v partě, s kamarádkou i sama a musím říct, že je to nudný sport. Dala jsem tomu hodně, ale nechytlo mě to ani po dvou letech. Navíc, nemůžu si pomoct, cyklisti, alespoň ti zapálení, mi přijdou tak trochu jako blbci. Hltaj kilometry a z okolí mají houbeles. Kolo mám, ale svůj lepší celoodpružený cannondale jsem prodala a občas si vyjedu na svém letitém horském, ale max.15 km, víc by mě otrávilo. Zlata: Kolo je super, já jezdím na kole do práce. MHD jedu půl hodiny, na kole 10 minut. Nerada jezdím bezcílně, často mívám za cíl 40 km vzdálené rodiče a i tuhle trasu obměňuju, co kdyby se na některém kopečku něco změnilo. Miluju rozhledny a zříceniny, je fajn, že se s kolem dá dostat celkem všude, stejně jako pěšky. A za měsíc jedu na dovolenou na kola do Maďarska přes den túry, večer termály. P.S.: vycpaný zadek je fakt nutnost, že to nevypadá efektně, je celkem jedno. Debra: Mě kolo nikdy nebralo. Přetrpěla jsem s jedním tehdejším chlapem jeden výlet a utvrdila jsem se v tom, že to je prostě hroznej sport. V tom cyklo oblečku jsem si připadala jak debil, v helmě taky, jeli jsme skupinka, vždycky, když jsem je dojela, tak se zase hned pokračovalo. Možná tak sama si někam vyjet se kochat, ale na to zase se dvěma dětmi nemám moc čas. Michaela M.R.: V Praze nejezdím, protože tady nejsou stojany na kola, teda jsou, ale poskrovnu, což je škoda. Fialka: Kolo tak jedině do Polabí, nebo někam, kde je rovinka a potřebuju jezdit na trh nebo navštívit rodinu do sousední vsi. Do hor ani náhodou: do kopce dřina, nic si neužiju, z kopce hrůza, stačí jeden kámen a letím... Uff, raději hezky pěšky a pokochat se okolím.