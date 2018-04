Země se otepluje, připravte se na ledvinové kameny

Změny klimatu v důsledku globálního oteplování zvýší v následujících letech výskyt ledvinových kamenů přibližně o jednu třetinu. Zjistil to nový výzkum, který byl prezentován v Proceedings of the National Academy of Sciences.



"Souvislostí mezi výskytem ledvinových kamenů a změnami klimatu jsme si naprosto jistí," tvrdí autor studie Tom Brikowski, profesor geologie na Texaské univerzitě v Dallasu. "Ledvinové kameny se v následujících několika letech stanou novou morovou ranou lidstva."

Nadměrné pocení a kameny

Ve své studii Brikowski a jeho tým upozorňují na to, že souvislost mezi horkým klimatem a výskytem ledvinových kamenů je důsledkem nadměrného pocení a velké ztráty tekutin. Pokud se člověk víc potí, ztrácí víc tekutin, a jeho moč je tak mnohem víc koncentrovaná. Velká koncentrace moči je potom jedním z hlavních rizikových faktorů vzniku ledvinových kamenů.

Dehydratace v důsledku vysokých teplot samozřejmě není jediným rizikovým faktorem tvorby ledvinových kamenů. Často jde například o důsledek infekce ledvin nebo infekce jiného orgánu, která se v organismu rozšíří. Nicméně odborníci upozorňují na to, že nově nastíněnou souvislost mezi vyššími teplotami a ledvinovými kameny je potřeba vzít v úvahu.

"Je dobře, že se tato studie objevila, protože tento zdravotní důsledek globálního oteplování dosud žádný věděcký výzkum nepostihl," říká říká Jonathan Patz, profesor z Center for Sustainability and the Global Environment na univerzitě ve Wisconsin-Madisonu.

Na druhou stranu však upozorňuje na to, že ačkoli jsou ledvinové kameny velmi nepříjemnou a bolestivou komplikací, ve srovnání s rozšířením infekčních chorob, které se v důsledku globálního oteplování zřejmě objeví, jde o celkem neškodný problém. "Masový výskyt ledvinových kamenů, k němuž v důsledku globálního oteplování nejspíš dojde, se rozhodně nedá srovnávat například s malárií, která ročně zabije dva miliony lidí, většinu z nich dětí."

Ledvinové kameny jsou považovány za jedno z nejbolestivějších onemocnění vůbec. Pacienti si stěžují na řezavou ostrou bolest v oblasti ledvin, beder či podbřišku. Ta se může zhoršovat při jakémkoli pohybu či močení. Kameny jsou různého složení, nejčastěji však obsahují vápník, a nacházet se mohou v různých částech močových cest. Pokud se vyskytnou, mohou vést k zablokování močových cest s ledvinovou kolikou, která je důsledkem nahromadění moči v ledvině.