Zelený zákal může skončit úplnou slepotou

SLOVNÍČEK • fakoemulzifikace - zákrok, při kterém se ultrazvukem rozmělní obsah pouzdra čočky, aby se do něj mohla vložit čočka umělá • glaukom - zelený zákal, onemocnění, při kterém nezdravě stoupá nitrooční tlak a následně se i mění vnitřní části oka a přidává se poškození zrakového nervu, následují poruchy vidění • katarakta - šedý zákal, onemocnění, při němž člověk ztrácí průzračnost oční čočky a jeho zrak se postupně zhoršuje; existují různé typy šedého zákalu • komorová voda - čirá tekutina v komorách oka, vyživuje čočku a rohovku; protéká ze zadní komory do přední, odkud pokračuje do odvodného kanálku • komorový úhel - úhel mezi rohovkou a kořenem duhovky, obsahuje kanál, kterým odtéká komorová voda; stlačením komorového úhlu se zvýší tlak v oku • mióza - zúžení zornice při osvícení silným světlem; způsobuje ji stažení svalů duhovky • mydriáza - rozšíření zornice; vzniká za tmy a zvyšuje nitrooční tlak, proto nesmějí lidé s glaukomem používat kapky s atropinem, který mydriázu způsobuje; rozšíření zornice by mohlo vyústit až v glaukomový záchvat • nitrooční tlak - označuje se také NOT, jde o tlak uvnitř oka, který souvisí s tvořením a vstřebáváním komorové vody. Jeho normální hodnota se pohybuje mezi 10 a 20 mm/Hg; není ale jediným ukazatelem pro glaukom, vyšší nitrooční tlak nesvědčí automaticky o glaukomu, stejně jako se najdou lidé, kteří onemocněli glaukomem i přes normální hodnoty tohoto tlaku