Zelený čaj: levný elixír života

Vysoký podíl antioxidantů zvaných katechin: tak se dá nazvat hlavní důvod, proč je zelený čaj tak prospěšný. Antioxidanty pomáhají tělu odstraňovat volné radikály a také pomáhají buňkám zůstávat zdravé. Říká se, že antioxidanty v zeleném čaji likvidují některé z negativních efektů stárnutí těla. Kvůli kofeinu, který obsahuje, by se ho ale měly vystříhat především děti. Těhotné a kojící ženy by ho měly pít jen v omezeném množství.

Riziko kardiovaskulárních chorob

Může vás pití čaje ochránit proti mrtvici a rakovině? Rozsáhlá japonská studie z roku 2006 tvrdí ano i ne: zelený čaj může snížit riziko mrtvice, ale nemůže vás ochránit před rakovinou. Vědci Kuriyama a Shimazu svůj pokus dělali v severovýchodním Japonsku, kde až osmdesát procent obyvatelstva pije zelený čaj. "Chtěli jsme vysvětlit, proč Japonci umírají méně častěji než Američané na srdeční a mozkové příhody," objasňuje vědecký záměr Kuriyama v Journal of the American Medical Associacion. Vědci sledovali přes 40 000 dospělých lidí po dobu jedenácti let.

Výsledek studie byl překvapivý: ti, kdo během tohoto období pili více než tři šálky zeleného čaje denně, měli celkové riziko předčasného úmrtí a úmrtí spojeného s kardiovaskulární nemocí nižší o šestnáct procent než ti, kdo pili méně než jeden šálek denně. Ochranné účinky zeleného čaje byly navíc silnější u žen než u mužů. Studie také prokázala, že zelený čaj pomáhá snižovat riziko mrtvice. Obecně ale bylo vidět mnoho pozitivních účinků na lidech, kteří pili i jen jeden hrníček zeleného čaje denně. V Japonsku se lidé v současné době dožívají nejdelšího věku na světě.

Příznivé účinky zeleného čaje na snížení dopadu kardiovaskulárních chorob podporuje také teze o tzv. asijském paradoxu. Ta hovoří o tom, že ačkoliv obyvatelé východní Asie velmi kouří, mají nižší procento výskytu kardiovaskulárních chorob. Zdůvodnění sice ještě není plně vysvětleno, ale "zázrak" se přičítá vysoké konzumaci zeleného čaje. Průměrné množství vypitého zeleného čaje je okolo 1,2 litru, díky čemuž dochází k antioxidačnímu ochrannému efektu. Antioxidanty, zvláště vysoké hodnoty polyfenolů, pak zřejmě různými způsoby zlepšují stav kardiovaskulárního systému. Teorii ale musí podložit více studií zaměřených zvláště na buněčnou stránku.

Díky L-Theaninu, neesenciální aminokyselině, která se nachází v listech zeleného čaje, dochází podle určitých studií ke změně stresové reakce. Například magazín Biological Psychology tvrdí, že L-Theanin potlačuje podráždění nervové soustavy a díky tomu by mohl mít antistresový účinek. Tato chemikálie dokáže lidský organismus zklidnit do méně než třiceti minut, a to bez toho, že byste se cítili ospale.





Nejčastější chyby Nepijete zelený čaj, protože vám nechutná? Kvalita zeleného čaje spočívá také v jeho přípravě. Proč se vám zelený čaj nepovedl? Nejčastější chyba: zalili jste čaj příliš horkou vodou. Čaj získal velmi hořkou chuť. Záleží na druhu čaje, ale teplota vody by se měla pohybovat okolo osmdesáti stupňů Celsia. Použili jste starý zelený čaj. Pokud je zelený čaj správně zabalený a uložený, je jeho skladovatelnost okolo šesti měsíců. Po otevření máte zhruba dva až tři měsíce na jeho vypití. Odborníci dodávají, že v případě, že čaj nebyl vakuován a byl vystaven velkému množství vzduchu, nemá cenu jej pít. Louhovali jste čaj ve vodě příliš dlouho. Opět záleží na druhu čaje: ale obecně řečeno by doba louhování neměla překročit dvě minuty. Použili jste velké množství čaje. Na šálek je vhodné použít dva až čtyři gramy čaje.

Zubní kaz i hubnutí

Díky své schopnosti ničit bakterie napomáhá zelený čaj likvidovat zubní kámen. Působí tedy jako skvělá prevence. Na zubním povrchu se drží více než tři sta druhů bakterií. Tyto bakterie produkují kyselinu, která způsobuje zubní kaz. Jak bylo dokázáno, katechin přítomný v zeleném čaji zabraňuje nárůstu bakterií. Nezapomeňte ale, že slazený čaj tento účinek ruší.

Zelený čaj má díky svým antioxidačním vlastnostem a schopnosti spalovat tuky pozitivní účinky i při hubnutí. Navíc jde o nezávadného pomocníka při hubnutí pro lidi, kteří trpí vysokým krevním tlakem nebo kardiovaskulárními chorobami, které jsou pro většinu lidí trpících nadváhou typické. Že je možné snížit množství tělesného tuku pitím zeleného čaje, dokládá magazín American Journal of Clinical Nutrition. Nejde o magický lék, ale spíše o vedlejší pomocný prostředek, který má své místo vedle vyvážené zdravé stravy. Zelený čaj má také schopnost snížit hladinu špatného cholesterolu (LDL). Jde především o schopnost využít tuk jako zdroj energie místo jeho ukládání do tukových polštářů.