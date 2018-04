Zelené potraviny jsou v módě. Čím pomáhá chlorela a mladý ječmen?

Mezi nejznámější superfood patří zelený ječmen a chlorela.

"Když mi před rokem kamarádka vyprávěla o zeleném ječmenu a chlorele, nejdřív jsem si říkala: zase nějaké super potravinové doplňky, zase z nás chtějí vymámit co nejvíc peněz - a k ničemu. Jenže ona byla najednou jako proměněná. Byla plná energie, vůbec nebyla nemocná, neměla ani rýmu. Připadalo mi, jako by snad ani necítila únavu. A tak jsem to zkusila. Tři měsíce jsem obojí poctivě užívala; ječmen mi sice moc nechutnal, ale zvykla jsem si. Účinky si nemohu vynachválit. Letos jsem nebyla ještě nemocná, a to kolem mě byla celá rodina nachlazená," vypráví své zkušenosti se zelenými potravinami pětatřicetiletá Gábina ze středních Čech.

Co si pamatovat • Chlorela je zelená řasa obsahující vitaminy a minerály. Je skvělá pro vegetariány, protože obsahuje 58% vysoce stravitelných bílkovin. Roste ve sladkovodních vodách v Asii a Austrálii.

• Zelený ječmen se sklízí v raném stadiu, kdy je ještě zelený, protože v této fázi růstu má nejvyšší obsah užitečných výživných složek. Pěstuje se po celém světě za přísných podmínek bez použití pesticidů. Původně pochází z Nového Zélandu. Mladý ječmen obsahuje ve srovnání s pšenicí 25x více draslíku, 37x více vápníku, 5x více železa a dvojnásobné množství hořčíku.

Nejsou to jen plané řeči či placebo, potvrzuje poradkyně pro výživu a zdravý životní styl Ivana Sýkorová. Podle ní zelené potraviny dodávají živiny, vitaminy, minerály a antioxidanty v přirozené podobě, které bohužel už současná strava nenabízí v dostatečném množství.

"Dokonce i podíl živin v čerstvé zelenině se za posledních dvacet let významně snížil v důsledku způsobu pěstování, stavu životního prostředí a vyčerpané půdy. Zelené potraviny tedy tělu dodají to, co potřebuje, aby mělo sílu bránit se vlivům okolí, posilují přirozenou imunitu organismu," vysvětluje Sýkorová.

Opravdu kvalitní zelené potraviny pocházejí z organické zemědělské produkce, kde se k pěstování používají pouze přírodní postupy a principy bez použití chemie a hnojiv. To je základní podmínka kvalitního výrobku.

Vlastnosti a benefity zelených potravin

Benefitů mají tyhle dvě zelené potraviny skutečně dost. Kromě výše uvedených látek obsahují také vlákninu, kterou potřebujeme pro dobrou funkci trávicího systému, a enzymy, které mají vliv na metabolismus a imunitu.

"Mladý ječmen a chlorela působí celistvě, přirozeně, zneškodní škodliviny, které se do těla dostanou často právě i nevhodnou stravou. Jsou zásadotvorné, působí tedy významně při překyselení organismu a upravují zažívání. Mají také vysoký obsah chlorofylu, který zlepšuje krevní obraz, urychluje hojení ran, popálenin, brání zánětům a infekcím," vyjmenovává poradkyně Sýkorová.

Kromě toho svým složením a působením na organismus mají sytící a regenerační efekt.

Jak se snášejí s léky a alkoholem?

Užíváte pravidelně nějaké léky na chronické onemocnění? Nemusíte se bát kontraindikací, ječmen i chlorela jsou přirozené potraviny, které lze užívat i s léky. Jediné, co musíte akceptovat, je zachování časového odstupu.

"Vzhledem k očistným vlastnostem zelených potravin, které by mohly snižovat účinnost léků, pokud by se v žaludku setkaly, se doporučuje zachovávat mezi nimi odstup alespoň jednu hodinu," vysvětluje Ivana Sýkorová.

S alkoholem je to už trošku jiné. "S alkoholem si samozřejmě vadit nemusí, naopak, chlorela má významné očistné vlastnosti a po bujarém večírku může pomoci srovnat zažívání a upravit překyselený žaludek. Pokud však chceme, aby nám zelené potraviny především pomáhaly a posilovaly naši imunitu, alkohol bych ve větších dávkách nedoporučovala. Zbylo by nám pak méně prostoru na řešení zdravotních potíží, jelikož bychom zaměstnali zelené potraviny odstraňováním potíží, které jsme si do těla sami dobrovolně zanesli alkoholem."

S alkoholem tedy raději rozumně. Ostatně chcete-li teď na jaře detoxikovat, pak vždy bez alkoholu.

Článek vyšel v květnovém vydání časopisu Zdraví