Zelená dieta, zhubněte do léta!

Přestože největší zájem o zhubnutí projevují lidi v lednu, málokdo náročné období druhé půlky zimy zvládne v dietním režimu. Znáte to:

na melancholie zabírá čokoláda, na zimu čaj a štrůdl.

Takže tak, jak se v prvních lednových týdnech po kancelářích objevují doma připravené krabičky s lehčími obědy a svačinkami a fitcentra jsou narvaná, zájem postupně uvadá a zklamání z vlastní neschopnosti roste.

Přetněte začarovaný kruh a prostě začněte nanovo v době, kdy ráno vstáváte do světla, na trhu se objevuje první raná zelenina a byliny a vůbec se najednou cítíte tak nějak energičtěji.

Jestliže si teď po skončení Velikonoc řeknete START, můžete do začátku léta shodit 6 až 11 kilogramů. Což převedeno na oděvní velikosti představuje jednu až dvě. A to už v plavkách a lehkých letních šatech bude sakramentsky znát.

Dvě konfekČní velikosti... ...zhubla svého času i paní Eva Vlachová. Boj s dietou však tím pro ni neskončil. Proč? Dozvíte se ve čtvrtek.



Počítejte do pěti

Myšleno 5 000, a to kilojoulů za den. To je dávka energie, při níž budete stále fit, nebudete se trápit hlady a zároveň byste měla zhubnout 0,5 až 1 kilogram týdně. Na větší úbytek se můžou těšit ti, kteří přidají pohyb (více je lépe), a ty, které nepatří mezi notorické dietářky. Ovšem i když je váš metabolismus mnoha pokusy o snížení váhy rozhozen, neházejte flintu do žita. Spíše se připravte na to, že na začátku této diety budou vaše úbytky pomalejší než třeba u kamarádky, ale vytrváte- li, tělo se nakonec k vaší snaze taky rádo přidá.

Zvlášť v prvních týdnech se budete muset potýkat s počítáním kilojoulů všeho jídla, které vezmete do úst. Věřte ale, že záhy si tyto počty zautomatizujete. Kromě počítání pak stačí dodržovat tři hlavní pravidla:

Pravidlo první: jezte pětkrát denně. Pravidelný přísun jídla totiž organismu nedovolí cítit vlčí hlad a zblajznout vše, co uvidí. Příjem si rozdělte tak, že během snídaně sníte tak 1 000 až 1 200 kJ, oběd by měl mít 1 400 až 1 800 kJ, večeře 1 000 až 1 400 kJ, svačiny pak kolem 400 kJ (při mírnější dietě pak až 800 kJ).

Pravidlo druhé: sacharidy (tedy pečivo, rýži, těstoviny, brambory) jezte hlavně v první části dne. Odpoledne byste krom zeleniny a ovoce měli konzumovat spíše bílkoviny (mléčné výrobky, tofu, maso).

Pravidlo třetí: nebuďte na sebe zlí. Samozřejmě že úspěšná dieta vyžaduje disciplínu, ale občasné vybočení z režimu, přehození sacharidů

na večer či sklenka vína v pátek s kamarádkou nevypovídají nic o vašem příšerném charakteru.

Naše zelená dieta bude mít celkem čtyři díly, v nichž vám přineseme tipy na to, jak obohatit svůj jídelníček o čerstvou úrodu. V prvním díle se seznámíte s výhonky, protože ty si můžete doma vypěstovat i bez latifundií během pár dnů (více se o nich dočtete zítra).

Rada závěrem: neberte dietu jako nutné zlo a využijte toho, že je jaro. Rozmazlujte svou chuť vším zeleným, co potkáte na trhu...