Šest zdravotních problémů, které vám hrozí při nadbytku spánku

Šizení spánku vašemu zdraví rozhodně neprospívá. Spánek je velmi důležitý pro regeneraci celého organismu a jeho nedostatek může zvyšovat riziko mnoha nemocí. Lidé, kteří dlouhodobě spí méně než šest hodin za noc, jsou více ohroženi kardiovaskulárními onemocněními, obezitou, vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou.



Na druhou stranu podobné zdravotní problémy může způsobovat i nadbytek spánku.

„Lidé, kteří spí více než 10 hodin denně, mají obecně horší zdravotní profily než ti, kteří spí sedm až osm hodin,“ uvedla doktorka Susan Redlinová, profesorka spánkové medicíny z Harvardu.

Potřeba delšího spánku se zvyšuje s věkem, i když lékařům není zcela jasné, jestli je to tím, že starší jedinec trpí nějakou chorobou, nebo je to právě nadbytek spánku, co onemocnění způsobuje. Podle doktorky Redlinové převládá názor, že potřeba dlouhého spánku ukazuje na skryté zdravotní problémy.

S tímto tvrzením souhlasí i Petra Řehořková z Petra Clinic, podle které může být na vině špatný psychický stav, dlouhodobý stres či nějaká neurologická porucha.

„Potřeba dlouhého spánku může ukazovat i na potíže s dýcháním (spánková apnoe). Může za ní ale stát i špatná spánková hygiena. O tom, co je příčinou hypersomnie, rozhoduje lékař, který určí, jestli je potřeba dlouhého spánku jen důsledkem jiného zdravotního problému, nebo skutečnou diagnózou. Vždy je však vhodné jakoukoliv poruchu spánku řešit,“ doporučuje Řehořková.

Nicméně odborníci se shodují, že nadměrný spánek může být stejně škodlivý jako jeho nedostatek. Přečtěte si, jakým problémům budete čelit, pokud to pravidelně se spánkem přeháníte.

Zvýšené riziko srdečních onemocnění

Ischemická choroba srdeční patří mezi hlavní příčiny úmrtí a spánek delší než 8 hodin zvyšuje riziko úmrtí na srdeční onemocnění až o 34 procent.

Kolik hodin bychom měli spát „Spánek je částečně individuální záležitost. Jinou délku potřebuje kojenec, batole, dospělý i starý člověk. S věkem se kvalita spánku snižuje, délka zkracuje. Přesto by doporučená doba spaní měla být skutečně 7 až 9 hodin bez přerušování, aby se tělo i mozek stačily dostatečně zregenerovat,“ objasnila Petra Řehořková, která při problémech s přerušovaným spánkem, chrápáním či jinými spánkovými zlozvyky doporučuje navštívit spánkovou laboratoř.



Praktická lékařka Pavla Myslíková z Lékařského domu Praha 7 upozorňuje, že pravidelný delší spánek než 9 hodin denně není zdraví prospěšný, může vést k onemocnění cukrovkou, zhoršuje obezitu, bolesti hlavy a páteře, je popisován i možný vznik infarktu myokardu.

„Dokonce 15 procent pacientů léčených pro depresi si stěžuje při nadbytečném spánku na zhoršení nálady. Jako všude i tady platí, že škodí jak nedostatek, tak i nadbytek. Obecně platí, že dospělí by měli spát průměrně cca 7-8 hodin,“ sdělila doktorka Myslíková.

Přibývání na váze

Mnohé studie ukazují, že lidé trpící nedostatkem spánku mají sklony k tloustnutí. Existuje však i souvislost mezi nadbytkem spánku a obezitou. I když to podle doktora Irwina není jednoduchý případ příčiny i následku, jelikož obézní lidé mají tendenci déle spát. A pokud dlouho spíte, zvyšujete si pravděpodobnost obezity.

Podle doktorky Redlinové je jednou z teorií, proč je dlouhý spánek spojen s přibýváním na váze, to, že spáči nemají dostatek času na cvičení, jelikož tráví moc hodin v posteli. Jinými slovy, čím více budete spát, tím méně se budete pohybovat a tím méně kalorií spálíte.

Zvýšené riziko vzniku cukrovky

Příliš mnoho spánku (stejně jako jeho nedostatek) může zvýšit hladinu cukru v krvi. A vysoká hladina glukózy v krvi zvyšuje riziko diabetu 2. typu.

Doktorka Redlinová vysvětlila, že kvůli nadbytku spánku vám může chybět dostatek pohybu a můžete trpět nadváhou, což jsou významné rizikové faktory pro vznik cukrovky.

Zamlžený mozek

Příliš mnoho času stráveného v peřinách může mít dopad i na vaši hlavu. Podle odborného výzkumu zveřejněného v časopise Journal of the American Geriatrics Society chronický dlouhý spánek může způsobit zestárnutí mozku až o dva roky a také ztížit vaši schopnost vykonávat každodenní úkoly.

Podle doktora Michaela Irwina, profesor psychiatrie a biobehaviorálních věd z lékařské fakulty David Geffen School of Medicine at UCLA mohou mít jedinci, kteří dlouho spí, potíže se základními mentálními funkcemi mozku proto, že se v noci často probouzí. Pokud se z nějakého důvodu budíte až příliš často, nedopřejete svému mozku dostatek hlubokého osvěžující spánku, který nutně potřebuje.

Zvýšené riziko předčasného úmrtí

Rozsáhlé epidemiologické studie ukázaly, že lidé, kteří spí déle, než se doporučuje, mají větší pravděpodobnost předčasného úmrtí. Doktor Irwin podotkl, že nikdo přesně neví, proč tomu tak je, ale důležitou roli hrají pravděpodobně záněty.

Riziko úmrtí v mladším věku navíc zvyšují zdravotní problémy, které se vážou na příliš mnoho (nebo příliš málo) spánku, jako jsou výše zmíněné cukrovka a srdeční choroby.

Výkyvy nálad a depresivní stavy

Deprese a spánek jdou ruku v ruce, i když je to jako s tím hlavolamem: Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Jak říká doktor Irwin, lidé, kteří trpí určitou formou deprese, mají vyšší potřebu spánku. Ovšem delší spánek může depresi zhoršovat.

Nicméně je důležité si uvědomit, že nepříjemné duševní stavy a pocity mohou být jen dočasné a zdaleka ne každý, kdo tráví dlouhodobě mnoho hodin v posteli a cítí se posléze mizerně, trpí klinickou depresí. Podle doktora Irwina by však v některých případech zkrácení spánku mohlo vaší náladu pozvednout.