Šest zdravotních potíží, s nimiž se nechcete svěřit ani svému lékaři

Někteří pacienti raději spoléhají na samoléčbu a babské rady, než aby se o svém trápení poradili s odborníkem. Zdravotní potíže, o kterých se lidé stydí mluvit, mají však mnoho podob, a i když se některé dají zvládnout bez lékařské pomoci, jiné, pokud se odborně neléčí, mohou ohrozit i život.

Svědění v rozkroku

Začne to jako nenápadné svrbění ve slabinách, z něhož se však brzy vyklube nesnesitelné svědění. Při bližším zkoumání pak můžete odhalit začervenalé místo, které může mokvat nebo být pokryté strupy.

I když většina lidí nerada odhaluje svá intimní místa, při tomto problému není radno s návštěvou lékaře otálet. Dermatofytóza tinea cruris je mykotická infekce kůže v oblasti rozkroku vyvolaná různými dermatofyty včetně kvasinek, dále třením o pokožku, horkem a vlhkostí. Obvykle začíná v záhybu, kde se noha pojí s trupem, a pokud se neléčí, může se rozšířit do stehen, hýždí a genitálií.

Ve vážných případech může neléčená infekce způsobit vředy, otevřené boláky a abscesy. Tento problém obvykle postihuje muže, ale i u žen se může infekce objevit například po cvičení, kdy se zpotí. Infekce se může také rozšířit při používání stejného ručníku či půjčování oblečení.

Tinea cruris se obvykle léčí antimykotickými krémy nebo spreji, v některých případech se podávají antimykotika.

Nedostatek libida

Většina lidí má ráda sex a většinové jednání je považované za normální. Proto je pro mnohé nepříjemné přiznat nezájem o pohlavní život. Nedostatek sexuální touhy však nemusí nutně znamenat erektilní dysfunkci nebo nedostatečné zvlhčení vaginální sliznice, protože tyto problémy se mohou vyskytovat i při normálním libidu.

Váš lékař vám pomůže určit, zda existuje medicínský nebo jiný důvod spojený s vaším životním stylem, který stojí za sníženým libidem. Mezi běžné příčiny poklesu zájmu o sex patří například užívání alkoholu nebo drog, předepsané léky, obezita nebo nadváha, spánková apnoe, hormonální nerovnováha způsobená nízkými hladiny testosteronu nebo menopauza.

Pokud váš lékař nezjistí žádnou medicínskou příčinu, mohou být na vině psychologické faktory, jako je stres, problémy ve vztahu, nebo také předchozí traumatická sexuální zkušenost.

Špatný dech

Pokud se od vás najednou lidi odvrací a nikdo si s vámi nechce povídat moc zblízka, možná čelíte běžnému problému, s nímž byste se měli svěřit svému zubaři.

Špatný dech často způsobují páchnoucí potraviny jako cibule nebo česnek, ale tento problém je krátkodobý a brzy odezní. Dlouhodobý nepříjemný zápach s úst však může být varovným znamením zubního kazu nebo onemocnění dásní. Čím dříve půjdete k zubaři, tím vyšší jsou šance na záchranu zubu nebo dásní.

Kromě špatné zubní hygieny však mohou být na vině i různé zdravotní stavy jako je cukrovka, problémy s ledvinami nebo játry a onemocnění horních cest dýchacích.

Závislost na alkoholu či drogách

Je prakticky nemožné schovat závislost na drogách nebo na alkoholu před svým lékařem, a tak závislí jedinci obvykle odmítají jakoukoli lékařskou pomoc, aby nebyli odhaleni. Avšak právě lékař může být jedním z mála lidí, před nímž se nemusí nemocní cítit trapně za svou závislost a mohou se k ní otevřeně přiznat.

Obvodní lékař obvykle doporučí návštěvu specialisty na závislosti nebo hospitalizaci. Rovněž zjistí, zda návykové látky nepoškodily organismus a pomůže s fyzickými abstinenčními příznaky.

Při pokročilém alkoholismu je lékařský dohled při detoxikaci nutný, jinak by proces mohl být fatální. Delirium tremens, vážná reakce na vysazení alkoholu, může totiž způsobit infarkt nebo mrtvici.

Krev v moči či ve stolici

Jen málokdo rád otevřeně diskutuje o svých výkalech, zvláště pokud je vážný důvod se jimi zabývat. Takovým důvodem může být přítomnost krve v moči nebo ve stolici.

Gastrointestinální krvácení se může projevit krví ve stolici, která může být jasně nebo tmavě červená. Někdy dokonce může být černá a připomínat dehet. Odstín krve ve stolici pomůže odhalit zdroj problému. Obecně platí, že čím blíže je problém k řitnímu otvoru, tím červenější je krev.

Pokud se něco děje výše v gastrointestinálním traktu nebo střevu, krev bude tmavší, protože bakterie mají více času ji rozložit. Nepatrné množství krve se objevuje obvykle u hemeroidů nebo anální praskliny.

Nicméně krev ve stolici by nikdy neměla být ignorována, mohla by totiž také poukazovat na rakovinu střev. Krev v moči se může objevit při zánětu močového měchýře, při zvětšení prostaty, ale také může značit ledvinové kameny nebo dokonce rakovinu ledvin. Proto je dobré tento stav vždy konzultovat se svým lékařem.

Předmět v tělesném otvoru

Ať už je to výsledek zvědavosti, nehody nebo náhody, občas se některé předměty dostanou do tělesných otvorů.

Opustit v takovém případě bezpečí domova a jít vyhledat lékařskou pomoc patří mezi noční můry a vrcholy trapasů. Odhalení svého problému totiž znamená také vysvětlit, jak se ta věc dostala tam, kde nemá co dělat.

Nemusí to být jen choulostivé téma, které se týká intimních partií. Představte si například, že vám kus papírového kapesník uvízne v nose. Když ho tam necháte napospas osudu, může způsobit infekci, nepříjemný zápach nebo se ještě více zasekne. Také se může dostat do krku, kde by vytvořil překážku dýchání.

Předmět v uchu je rovněž špatnou zprávou. Může způsobit krvácení, výtok nebo zánět. Navíc snaha dostat něco z ucha může poškodit sluch.

Lékař v této situaci může použít jemné sání, speciální nástroj nebo dokonce magnet. Okamžitou lékařskou pomoc však vyžadují i ty nejtrapnější věci, které uvízly v konečníku nebo ve vagině. Ty totiž mohou vážně poškodit tkáň, způsobit infekci nebo vnitřní krvácení.