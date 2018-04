Zdravé zuby se prodraží

Někteří obchodníci hlásí růst obratu za pomůcky ústní hygieny až o desítky procent ročně. Celkový objem prodejů tohoto zboží lze podle společnosti Unilever odhadovat asi na 1,5 miliardy korun za rok, z toho asi dvě třetiny připadají na zubní pasty.

Zuby, symbol úspěchu

"Zdravé zuby se stávají viditelným symbolem osobního úspěchu. Lidé již neinvestují jen do stále lepších past a zubních kartáčků, ale i do zubní péče prováděné lékařem nebo zubní laborantkou. Útraty to přitom nejsou malé, mnohdy se pohybuji i v řádech tisíce korun, což ještě před časem byla průměrná velikost nákupu čtyřčlenné rodiny," řekl vedoucí oddělení výzkumu trhu ve společnosti Unilever Petr Hantych.

Také zkušenosti obchodníků potvrzují sílící zájem Čechů o zářivý chrup a vonný dech. "Kategorie ústní hygieny vykazuje nadprůměrný růst. Například v posledním roce byl meziroční nárůst obratu celé této kategorie 35 procent.

Tento trend pozorujeme již několik let," řekl Lukáš Kozděra ze společnosti dm-drogerie markt.

Nitě a kartáčky

Češi si podle obchodníků již začínají uvědomovat důležitost péče o chrup a neváhají kupovat i dražší výrobky ústní hygieny. "Při zachování prodejních cen výrobků vzrostla meziročně průměrná cena jednoho prodaného výrobku z kategorie ústní hygieny o více než šest procent," upozornil.

Kromě tradičních zubních kartáčků a past lidé podle Kozděry také stále častěji nakupují dentální nitě či mezizubní kartáčky, které ještě před několika lety mnoho Čechů nepoužívalo. "Prodej dentálních nití se v posledním roce zvýšil o 9,2 procenta a mezizubních kartáčků o 27,8 procenta," řekl Kozděra.

Že si Češi stále více potrpí na ochranu svých zubů, se podle údajů Unileveru loni výrazně projevilo v prodejích zubních past. Proti poklesům v předchozích letech loni trh vzrostl o tři procenta ve fyzickém objemu a ještě výrazněji, o osm procent, v hodnotě. Češi tak loni spotřebovali zhruba 3760 tun zubních past za 987 milionů korun.

Nárůst výdajů byl podle odborníků Unileveru způsoben hlavně tím, že lidé si zvykají kupovat například gelové zubní pasty, pasty s bělícím účinkem nebo vyživující pasty. Ty bývají mnohdy až o 100 procent dražší než "pasty pro celou rodinu". Velmi výrazně roste také prodej past pro malé děti.