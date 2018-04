Zbavte se unavených očí nebo monoklu: rychle, levně a doma

Asi většina z nás čas od času pociťuje po namáhavé práci nebo dlouhém čtení, že jsou naše oči unavené. Jindy máme “kruhy” nebo napuchlé pytlíky pod očima z nevyspání. Červené oči nebo monokl nejsou také právě přitažlivé. Co se dá dělat?

Unavené oči

Začněte nejprve lehkým cvičením. Stoupněte si k oknu a dívejte se na vzdálený předmět. Poté se rychle podívejte na okenní tabulku, u které stojíte (doporučujeme fixou předem vytvořit bod, na který se budete zaměřovat). Poté se podívejte zpět na vzdálený objekt. Cvičení několikrát opakujte. Abyste dopřáli svým očím uvolnění, můžete je pravidelně (dvakrát až třikrát denně) vyplachovat studenou vodou.

Jako velmi účinný prostředek na unavené oči se doporučuje heřmánkový čaj. V tomto případě nejde však o pití, ale o obklady. Bylinky tedy po zalití horkou vodou nechte zchladnout. Důkladně je sceďte a poté v nálevu navlhčete bavlněný hadřík a přiložte jej na zavřené oči. Heřmánek pomůže zklidnit napjatou tkáň a zmírnit oteklá víčka.

Jiným druhem pomoci může být čerstvá okurka. Nařežte studenou okurku na tlusté plátky, lehněte si a položte na každé oko po jednom plátku. A nechte působit deset minut nebo dokud nebude mít okurka pokojovou teplotu. Díky vysokému obsahu vody působí proti únavě očí. Stejný postup lze doporučit i těm, kteří chtějí změnit “pytlíky” pod očima.

Jistý způsob, jak osvěžit znavené oči, se také skrývá ve studených lžičkách. Dvě čisté lžíce vložte na půl hodiny do lednice. Poté je vložte pod oči. Lžíce ale nesmí být zmrzlé, jen studené.

Monokl

Jak skrýt následek pádu nebo rvačky? Přiložte po incidentu na oko studený obklad. Modročerné zbarvení okolo oka je totiž způsobeno vnitřním krvácením. Studený obklad zmírní otok okolo oka a stáhne cévy. “Obklad byste měli přikládat každou hodinu na deset minut po dobu dvaceti čtyř hodin,” radí ophtalmolog Alvina Janda. Zcela jistě se nesnažte poraněné oční víčko otevřít rukou, oko by se mohlo ještě více poranit. Také pokud možno příliš nesmrkejte, aby nedošlo k prasknutí dalších cév, kvůli kterým by se zbarvení rozšířilo. Kvůli protisrážlivým účinkům se také nedoporučuje užívat aspirin, protože by mohlo dojít k porušení sražené krve na prasklých cévkách kolem oka. Vaše podlitiny by to jen zhoršilo.





Cvičení na posílení očních svalů Cviky můžete provádět kdykoliv během dne. 1.Zavřete oči a na každé oko položte svou dlaň. Netlačte na oči, ale ponechte takto tři až pět minut.

2.Mrkejte tak rychle, jak dokážete, a počítejte do deseti. Poté zavřete pevně oči na tři sekundy a oči otevřete.

3.Pořádně zavřete oči, počítejte do pěti a potom je široce otevřete a počítejte opět do pěti. Toto cvičení opakujte třikrát až pětkrát.

4.Koulejte očima z levé strany na pravou a z pravé strany na levou. To samé opakujte ještě jednou. Krátce si odpočiňte a opakujte celé tři až pětkrát.

Červené oči

Červené bělmo se objevuje, když se cévy v blízkosti očí zvětší a rozšíří. Pokud trpíte červenýma očima, je důležité zjistit, proč se tak děje. Nejlépe je v tomto případě zkontaktovat lékaře. Příčinou může být zánět spojivek, způsobený alergiemi, nošení kontaktních čoček, časté používání očních kapek, nebo suché oči. Jedním z nejčastějších viníků ale bývá nedostatek spánku. Trpíte-li na obtíže delší dobu, nechte si předepsat od lékaře příslušné oční kapky. Pokud se chcete aktivním způsobem podílet na kvalitě vašich očí, pak zvyšte přísun vitaminu A, B komplexu a špenátu.

Dalším rychlým pomocníkem na červené oči je opět obklad vlhké studené čisté látky. Voda oči zvlhčí a chlad stáhne cévy. Zastánci přírodního léčení uvítají bylinnou formu ošetření svědících, červených nebo prostě jen unavených očí, které byly způsobeny alergiemi. Zázrak se jmenuje světlík lékařský. Dvě lžíce sušeného světlíku vařte v půl litru vody po dobu osmi až desíti minut. Lektvar nechte vychladnout a sceďte jej. Poté do nádoby vložte bavlněnou látku, vyždímejte a přiložte na oči.

Suché oči

Suché oči a jejich svědění bývá následkem nedostatečné vlhkosti očí. Jiné faktory, které se podílí na tomto nepříjemném zážitku, jsou nízká vlhkost vzduchu, kouř nebo některé léky včetně antikoncepčních pilulek. Aby se oči dostaly opět do formy, je nutné je dostatečně zvlhčovat nejprve přísunem důležitých živin: hořčíkem, vitaminem E a C. Pro celkové zlepšení by se měl člověk vyhýbat zakouřeným místnostem, nepobývat příliš v klimatizovaných prostorech, zvlhčovat během zimních měsíců v kanceláři i doma vzduch. Někdy bývá pálení v očích způsobeno nevhodnými kontaktními čočkami. V tomto případě by se měly co nejdříve vyměnit.

Vyzrát na svědění očí můžete také díky “čajovému” receptu. Uvařte si (porcovaný) černý čaj a vyjmutý čajový sáček nechte zchladnout a položte jej na oko. Pokud chcete aplikovat na obě oči, použijte sáčky dva. Takto nechte působit minutu či dvě.

Prevence

Lepší než náprava je pokusit se žít zdravě, přirozeně tak zabránit poškozování. Lékaři hovoří o tom, že např. nemoc zvaná podmíněná makulární degenerace, která postihuje sítnici, je také zčásti způsobena nedostatečným přísunem vitaminu C a E, nedostatkem luteinu a zeaxantinu. Nemoc sice nelze úplně vyléčit, ale díky těmto složkám se dá choroba úspěšně zbrzdit. Vaše strava by proto neměla postrádat citrusové plody, brokolici, květák. Pravidelně byste také měli jíst ořechy. Zcela bez debat jsou přirozenou preventivní složkou rajčata a mrkev. Nic nezkazíte mangem, které je velmi bohaté na vitamin A, a borůvkami, které zlepšují krevní mikrooběh v oku.